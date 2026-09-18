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OČEVID OTKRIO UZROK POŽARA U SPLITU Evo zbog čega su planula dva automobila

Policija je završila očevid požara koji je izbio na vozilima u Mitničkoj ulici. Utvrđeno je da nema elemenata kaznenog djela, a uzrok požara bio je tehnički kvar na jednom od vozila
auti pozar poljicka mitnicka 2

Završen je policijski očevid požara koji je izbio na vozilima u Mitničkoj ulici u Splitu.

Kako je izvijestila policija, rezultati očevida pokazali su da požar nije posljedica kaznenog djela.

Utvrđeno je da je do izbijanja vatre došlo zbog tehničkog kvara na jednom od vozila, nakon čega se požar proširio.

pozar auti poljicka mitnicka

Time su otklonjene sumnje da su vozila namjerno zapaljena.

Podsjetimo, požar na vozilima izazvao je pozornost građana, a konačan uzrok trebao je biti poznat nakon obavljenog očevida. Policija je sada potvrdila da u ovom događaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela.

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