"Oćemo novi stadion": Pogledajte transparent koji je jutros dočekao Šutu pred Banovinom

Ispred zgrade splitske gradske uprave u Banovini osvanula je velika poruka upućena gradonačelniku Tomislavu Šuti.

Na transparentu postavljenom uz prometnicu ispred Banovine stoji: „Šuta, zašto šutiš, oćemo novi stadion!“

Poruka se očito odnosi na pitanje izgradnje novog nogometnog stadiona u Splitu, temu koja već dulje vrijeme izaziva velik interes splitske javnosti i navijača.

Za sada nije poznato tko je transparent postavio, no njegova lokacija teško može biti slučajna – smješten je upravo ispred sjedišta gradske vlasti, a autor ili autori poruke izravno prozivaju gradonačelnika i traže odgovor o novom stadionu.