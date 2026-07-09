Očekuje nas paklena jesen u splitskoj Palači pravde: Suđenja dilerskim skupinama, sinu za komadanje oca, vozaču Tesle, Kerumu, Ivoševiću...

Vrućine ne popuštaju, no to je nekako i očekivano za ovo doba godine: najesen će međutim temperature na splitskom sudu, Županijskom i Općinskom, biti značajno povišene jer nas čekaju brojni sudski postupci za cijelu seriju teških kaznenih djela koja su proteklih godina izazvala zgražanje javnosti. Petrakova kriminalna skupina, pokušaj ubojstva Čube, zločinačka organizacija svjetskog prvaka u kickboxingu, pokušaj ubojstva policajca autom (ponovno), suđenje za komadanje tijela pokojnog oca, izlijetanje Tesle kod zgrade Sunčanog sata u kojem je poginula pješakinja… To su samo neki od slučajeva koji će se voditi na sudu, tako da nas čeka prava paklena jesen u Palači pravde!

Za početak, skoro bi trebao započeti ‘postupak desetljeća’ protiv prvookrivljenog Nenada Petraka i 24 suoptuženika! Petrak je u pravosuđu i policiji označen kao najveći narko-boss koji se pojavio na ovim područjima, još od u tim krugovima legendarnog, i već gotovo 20 godina pokojnog Željka Kalebića Kale koji je bio prvi preprodavač droge u Hrvatskoj osuđen i za – pranje novca. Veliki predmet protiv Petraka je krenuo praktički neočekivano, ‘izrodio’ se iz jednog drugog slučaja kojeg je u početku istraživao DORH i policija, e da bi u nekom trenutku preuzeli stvar iz Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, kad su shvatili magnitudu cijelog slučaja te na koncu optužili ukupno 25 osoba.

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Od pucnjave na Skalicama do međunarodne trgovine drogom

Ta pucnjava praktički u centru grada (Čubelić je preživio ranjavanje) rezultirala je daljnjim akcijama policije i pravosuđa: u potjeri za Petrakom otkrilo se da je šef puno veće zločinačke skupine, nakon što je ‘pao’ u Turskoj i potom izručen Hrvatskoj. Uskok je naime podigao optužnicu protiv te kriminalne ‘hobotnice’ prema kojoj su od kraja 2019. do veljače 2023. godine u Europu i izvan nje prokrijumčarili najmanje 1,2 tone kokaine, tonu marihuane i sto kilograma hašiša ukupne vrijednosti 17,5 milijuna eura! Još nije krenulo suđenje jer su branitelji ukupno 25 okrivljenih koristili zakonske mogućnosti i razne žalbe, najviše na snimke razgovora i poruka između okrivljenih kriptiranom aplikacijom, koji su na koncu ipak proglašeni zakonitim dokazima.

Kako su trojica okrivljenih praktički u bijegu od hrvatskog pravosuđa, splitski sud je htio započeti suđenje u odsutnosti, ali to nije naišlo na razumijevanje obrane. Žalili su se Visokom kaznenom sudu, e da bi tamo predmet bio proteklih 7-8 mjeseci. Nedavno su ipak održali sjednicu po tom pitanju, potvrdio nam je to glasnogovornik VKS-a, i uskoro će odluka stići na splitski Županijski sud. Kako bilo, suđenje će ili početi u odsutnosti ili će se razdvojiti predmet pa će ti momci koji trenutačno nisu dostupni odraditi postupak kasnije…

A nije još započelo ni suđenje za ‘originalni’ zločin nakon čega je ‘pala’ cijela kriminalna organizacija: pokušaj ubojstva Josipa Čubelića Čube na Skalicama! Postojala je odranije između dvije skupine netrpeljivost, najblaže rečeno, koja je eskalirala fizičkim obračunom koji dan ranije, a onda i pravim pokušajem asasinacije Čubelića 11. travnja 2023. godine.

Bivši svjetski prvak u kickboxingu također na optuženičkoj klupi

Nakon provedene istrage predmet je dakle preuzeo USKOK koji je i podigao optužnicu protiv četvorice u ovom slučaju – Petraka, bivšeg europskog prvaka u kickboxingu Ante Varnice, Jerka Radića te Alena Radića – da su, prema optužnici kao dio kriminalne skupine planirali likvidirati Čubelića. Pa su u pola bijela dana na Skalicama pucali u Čubu, ispalivši više hitaca od kojih ga je jedan pogodio i teško ga ranio. A drugi završio u parkiranom automobilu. Pobjegli su i promijenili automobil kako bi zameli tragove, stoji dalje u optužnom aktu.

Praktički paralelno traje postupak u kojem Čubelić nije žrtva, nego šef znatno manje kriminalne skupine od ukupno trojice voljnih. U tom slučaju bi uskoro mogla pasti presuda da je ekipica dilala kokain iz baze u Podstrani, također između 2021. i 2023. godine.

Još jedan je friški slučaj kriminalne skupine, još jedan u kojem je optužen nekadašnji profesionalni sportaš: prema USKOK-u, zločinačku organizaciju 25 članova vodio je Marko Benzon zvani Čimpi, bivši svjetski prvak u kickboxingu, te su između lipnja 2020. i lipnja 2021. godine dilali praktički sve vrste opojnih droga na području Hrvatske, Slovenije i BiH.

Evo tko su suci

Petrakov slučaj sudit će županijski sudac Dinko Mešin, pokušaj ubojstva Čubelića pak Marina Boko, novoimenovana sutkinja na splitskom županijskom sudu, dok bi Benzonovu skupinu trebala preuzeti sutkinja Ivana Kanaet Samardžić.

Kod sutkinje Magde Davidović Glumac je još jedan USKOK-ov predmet, nekad iznimno razvikan slučaj Željka Rajića, uhićenog još 2019. godine kao velikog narko bosa. Proteklih godina spis je mijenjao suce, neki od optuženih su priznali krivnju i nagodili se, ali ne i Rajić, kojem još uvijek nije donesena niti nepravomoćna presuda!

Traju suđenja još ponekoj dilerskoj skupini, no ovo su one najiščekivanije. U međuvremenu postupci će krenuti i za teške zločine iz druge kategorije, one krvnih delikata. Pa će se tako ove jeseni pred splitskim sudom naći Borna Tudor, optužen za teško ubojstvo iz koristoljublja oca. Nije ga samo ubio, početkom listopada 2012. godine, nego je njegovo tijelo raskomadao (!?) u kadi te pobacao dijelove posmrtnih ostataka u more, na plažama Žnjan i Zenta. Prema optužnici, to je učinio kako bi se domogao očeve mirovine i ostalih prava, što mu je i pošlo za rukom sve do kolovoza 2025. godine kada je grozomoran slučaj otkriven!

Za gotovo jednako strašan slučaj nedavno je održano prvo ročište (također kod suca Mešina), a nastavak slijedi u rujnu: Marko Gilić zvani Brzi optužen je za teško ubojstvo iz osobito niskih pobuda, a Igor Dokić za pomaganje u zločinu. Zbog sumnje da je Lovre Vukušić imao vezu s njegovom nevjenčanom suprugom (‘ponukan snažnom ljubomorom i željom za osvetom koju je u više navrata verbalizirao mjesecima prije inkriminiranog događaja’), Gilić ga je usmrtio, doslovno zaklao, a potom uz Dokićevu pomoć odnio tijelo iznad Rupotina gdje su ga odbacili u derutni objekt i zapalili kako bi prikrili tragove i otežali identifikaciju, stoji u optužnici.

Trebalo bi započeti i suđenje protiv vozača Tesle koji je krajem svibnja 2025. godine pri brzini od 138 km/h izletio kod zgrade ‘Sunčani sat’ u Splitu i usmrtio pješakinju. Prijeti mu od tri do 15 godina zatvora, no tek će se u postupku utvrditi je li namjerno ubrzao Teslom ili je u pitanju bio tehnički kvar praktički novog automobila vrijednog stotinjak tisuća eura…

Pred sud će Kerum i Ivošević

Ponovno kreće suđenje Ivanu Božiću koji je prije nepune dvije godine dobio sedam godina i deset mjeseci jedinstvene kazne zatvora za napad automobilom na prometnog policajca, vježbenika koji je zaustavio njegovog golfa u Ulici Domovinskog rata koncem studenog 2023. godine. Presuda za pokušaj teškog ubojstva je ‘pala’ pa sve kreće od početka… Kod sutkinje Tee Budimlić osim tog slučaja čeka se i nastavak suđenja Cristianu Bulatu, splitskom kardiologu optuženom za primanje tri tisuće eura mita da bi operirao čovjeka 2018. godine, koji je međutim preminuo prije nego li je stigao do operacijskog stola. Protiv Bulata se vodi postupak i na Općinskom sudu za isti slučaj, ali tu se tereti za nesavjesno liječenje, i u tom postupku bi se mogla donijeti presuda u neko dogledno vrijeme.

Pred Općinskim sudom će se u listopadu naći i Željko Kerum i Bojan Ivošević. U dva odvojena slučaja doduše, ali kod iste sutkinje. Dogradonačelnik iz prošlog mandata odgovarat će zbog prijetnji novinarkama, a gradonačelnik iz prvih neposrednih izbora za isto nedjelo, kazneno djelo prijetnje upravo Ivoševiću. Kerum mu je zaprijetio ‘iščupat ću ti gučak, klošaru četnički’, jer ga je Ivošević proglasio ‘zloćudnim tumorom Splita’.

A još i prije negoli završi ljeto, kao svojevrsni dokaz da sud (ipak) radi, objavit će se presuda sada već bivšoj šibenskoj sutkinji Maji Šupe, optuženoj za primanje 15 tisuća eura mita...

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