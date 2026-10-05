Očekivani rasplet u gradskoj tvrtki: HDZ-ov Tomislav Prljević od danas vodi Split parking

Tomislav Prljević, dugogodišnji HDZ-ovac i bivši gradski vijećnik, preuzeo je funkciju direktora Split parkinga.

Danas, 5. listopada, njegov je prvi radni dan na čelu gradske tvrtke, a tu nam je informaciju Prljević osobno potvrdio u telefonskom razgovoru. Riječ je o raspletu događaja koji se već neko vrijeme mogao očekivati, a sada je i službeno potvrđeno da Prljević preuzima upravljanje jednom od važnijih splitskih gradskih tvrtki.

Dugogodišnje poznato lice splitskog HDZ-a

Prljević nije novo ime u splitskoj politici. Godinama je aktivan unutar HDZ-a, a iza sebe ima i mandat vijećnika u Gradskom vijeću Grada Splita, a njegova povezanost sa splitskim HDZ-om traje godinama. Na lokalnim izborima 2017. nalazio se na visokom šestom mjestu koalicijske liste HDZ-HSLS-HSS za Gradsko vijeće. U stranci je obnašao i funkciju tajnika HDZ-a Split.

I danas aktivan u stranačkoj strukturi

Njegov politički angažman nije ostao samo u prošlosti. Krajem 2025. godine izabran je za člana Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije, a njegovo se ime i danas nalazi na službenom popisu članova tog tijela. Dakle, riječ je o čovjeku s dugogodišnjim iskustvom unutar splitske i županijske organizacije HDZ-a, kao i iskustvom u lokalnoj politici.

Podsjetimo, prije preuzimanja Split parkinga godinama je bio na rukovodećim pozicijama u splitskom Vodovodu i kanalizaciji. Obnašao je funkciju zamjenika direktora, a bio je i pomoćnik direktora za ekonomske, pravne i logističke poslove.

Nadodajmo na kraju da je prije Prljevića Split parking vodio Davor Matošić, koji je na mjesto direktora došao 3. listopada 2022. godine. Na čelu gradske tvrtke proveo je gotovo točno četiri godine, odnosno do Prljevićeva preuzimanja funkcije početkom listopada 2026. godine.