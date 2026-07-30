Obustavljena potraga za nestalim austrijskim nautičarem kod Šolte

U nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture jutros, 30. srpnja usuglašena je odluka o obustavi akcije traganja i spašavanja za voditeljem jedrilice, državljaninom Republike Austrije, nestalim tijekom plovidbe kod otoka Šolte.

Koordinirana akcija pokrenuta je u trenutku prve dojave o nestanku, 26. srpnja i trajala je neprekidno do danas, u širem području zapadnog dijela splitskog arhipelaga.

Od početka traganja za nestalim Austrijancem u akciju su bile angažirane sve raspoložive jedinice iz sastava Lučke kapetanije Split i pripadajućih ispostava u Hvaru i Milni, kao i brodice iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split, uz podršku Obalne straže RH.

Najintenzivnije aktivnosti provodile su se u prva dva dana od prijave nestanka, kada su za nestalim tragali službenici splitske Kapetanije i pripadajućih ispostava sa tri spasilačke brodice te službenici PPAP Split također sa tri policijske brodice.

Posljednja dva dana akcije za nestalim se tragalo sa dvije spasilačke brodice iz sastava ILK Hvar i Milna te jedna policijska brodica.

Uz površinsko traganje iz MRCC Rijeka u suradnji sa Obalnom stražom RH, u traganje su angažirane i dvije zračne jedinice, odnosno, zrakoplov tip 'Pilatus' i jedan helikopter, koji su šire područje traganja nadlijetali prva dva dana akcije, a zračno pretraživanje bilo je pojačano i jednom namjenskom besposadnom letjelicom iz sastava splitske Kapetanije, kojom se pretraživalo područja utvrđena Planom traganja sve dane trajanja akcije, koordinirane iz MRCC Rijeka.

S obzirom da uloženi napori i sredstva nažalost nisu rezultirali pronalaskom nestaloga, daljnje radnje vezane uz ovaj izvanredni događaj nastavljaju se voditi u sklopu redovitih aktivnosti nadzora sigurnosti plovidbe i pomorskog prometa, u nadležnosti Lučke kapetanije Split i pripadajućih ispostava.