Obuljen Koržinek o prijetnjama Nini Kljenak: "Najsnažnije osuđujem, nadležni će poduzeti korake"

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek najoštrije je osudila prijetnje upućene novinarki N1 televizije Nini Kljenak, kojoj je 11. rujna u redakciju stigla razglednica s izravnom prijetnjom smrću, kao i nizom mizoginih i nacionalistički intoniranih uvreda.

Obuljen Koržinek poručila je da je u javnom prostoru previše govora mržnje, neprimjerenih sadržaja, nesankcioniranih prijetnji i uvreda te je Kljenak javno iskazala podršku.

„Najsnažnije osuđujem prijetnje upućene novinarki N1 Hrvatska Nini Kljenak. U javnom prostoru previše je govora mržnje, neprimjerenih sadržaja, nesankcioniranih prijetnji i uvreda. Novinarki Nini Kljenak iskazujem podršku”, napisala je ministrica.

Dodala je i da će, sukladno Protokolu o sigurnosti novinara, nadležna tijela poduzeti potrebne korake.

„Sukladno Protokolu o sigurnosti novinara, nadležni će poduzeti korake da se prijetnje istraže, a Ninu Kljenak zaštiti”, poručila je Obuljen Koržinek.

Podsjetimo, mreža SafeJournalists ranije je objavila da je Kljenak 11. rujna u redakciji N1 primila razglednicu s prijetnjom njoj i njezinim kolegama. U poruci je, među ostalim, stajalo: „Tvoj KRAJ se bliži. Svi na N1 TV-u platit ćete visoku cijenu, a posebno vaš vođa TIHIRAT”.

SafeJournalists je ocijenio da se izraz „TIHIRAT” odnosi na bivšeg glavnog urednika N1 Tihomira Ladišića, kroz pogrdnu igru njegovim imenom.

Mreža je pozvala hrvatske institucije da slučaj hitno istraže, identificiraju pošiljatelja te poduzmu mjere zaštite za Ninu Kljenak i njezine kolege, upozoravajući da prijetnje novinarima stvaraju atmosferu straha i ugrožavaju slobodu medija.