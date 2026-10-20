Obučavaju li bivši vojnici hrvatske navijače? Evo što Božinović kaže

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je tvrdnje da policija raspolaže informacijama o tome da osobe s vojnim iskustvom obučavaju navijače za organizirano kretanje i djelovanje u skupinama. Poručio je i kako policijske akcije nisu usmjerene protiv navijačkih skupina ili sportskih klubova, nego protiv pojedinaca osumnjičenih za kaznena djela.

Odgovarajući u utorak na novinarska pitanja o mogućoj povezanosti osoba s vojnim iskustvom i navijačkih skupina, Božinović je naglasio da Ministarstvo unutarnjih poslova nema informacije koje bi potvrdile takve navode.

"Ja takvih saznanja nemam niti ih ima policija", izjavio je ministar.

„Ne postupa se protiv klubova i njihovih navijača“

Božinović se osvrnuo i na policijska postupanja prema pojedinim pripadnicima navijačkih skupina, istaknuvši da se ona temelje na sumnjama u počinjenje kaznenih djela, a ne na pripadnosti određenom klubu ili navijačkoj skupini.

Pojasnio je da se postupci provode prema osobama za koje policija, državno odvjetništvo i sudac istrage smatraju da postoje osnove za kaznenopravno postupanje.

Pritom je podsjetio da za sve osumnjičenike vrijedi načelo presumpcije nevinosti.

"Postoji i za njih presumpcija nevinosti. Ali nije ovo nikakvo postupanje protiv nekog kluba ili njegovih navijača, već jednostavno provođenje zakona", poručio je Božinović.

Upozorio na stvaranje priča o zavjeri

Ministar smatra da se aktualna policijska postupanja ne bi trebala prikazivati kao dio šireg obračuna s navijačkom scenom.

Podsjetio je da su se slične mjere prema pojedincima poduzimale i ranije te upozorio da se od sadašnjih događaja ne bi smjela stvarati atmosfera u kojoj se govori o navodnim zavjerama.

Prema njegovim riječima, riječ je o redovitom provođenju zakona, a ne o organiziranoj akciji protiv neke sportske ili navijačke zajednice.

Zaključno je izrazio povjerenje u rad policije, ocijenivši da službenici svoje zadaće izvršavaju učinkovito, profesionalno i u skladu sa zakonskim ovlastima.

Njegove poruke dolaze u kontekstu pitanja o policijskim postupanjima prema navijačima i tvrdnjama o mogućoj vojnoj obuci pojedinaca, za koje ministar tvrdi da policija nema saznanja.