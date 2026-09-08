Obrat na suđenju Mlađanu: Zatvorski kolega tvrdi da mu je nuđeno 800 eura za lažni iskaz

Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu. U ovom mu se postupku sudi zbog poticanja na ubojstvo i otmicu.

U videu pogledajte njegovu reakciju na puštanje u sudnici isječka iz RTL-ova Dosjea Jarak za koji je govorio Željko Bijelić, Mlađanov kum i bivši cimer iz ćelije i sada jedan od ključnih svjedoka. Prema optužnici, Mlađana se tereti da je iz zatvora poticao na ubojstva te planirao otmice svjedoka i članova njihovih obitelji, zbog čega mu prijeti dodatnih 20 godina zatvora.

Mlađan u kaznionici u Lepoglavi služi 27-godišnju zatvorsku kaznu. Danas je saslušan svjedok Renato Filipović koji je s Mlađanom boravio u zatvoru. On kaže da je Željko Bijelić od njega zatražio lažno terećenje Mlađana, javlja RTL.

Bijelić mu nudio 800 eura?

"Rekao mi je ovako, da li bi mi želio napraviti jednu uslugu? Ja sam njega pitao konkretno što. Pa da napišeš vlastoručnu izjavu da si ti čuo prilikom šetnje dok si boravio u Lepoglavi, da je Srđan Mlađan rekao, pričao, da će po izlasku na slobodu ubit neke ljude. I nudio mi je neki novčani iznos, mislim da 800 eura da napišem tu vlastoručnu izjavu i da lažno teretim čovjeka. Na što sam ja odmah prekinuo taj razgovor s istim i blokirao", ispričao je svjedok Renato Filipović.

"Što se tiče iskaza svjedoka Filipovića, zadovoljni smo, čuli ste i sami što je rekao. Predložit ćemo i pretragu njegovog telefona pa ćemo vidjeti hoće li to potvrditi njegov iskaz", rekao je odvjetnik Srđana Mlađana, Borislav Planinc.