Oborine zahvatile Hrvatsku, noćas neverini i jaki udari bure. Evo što nas čeka sljedećih dana

Da je zahladilo zadnjih dana, ne treba puno objašnjavati. -3 stupnja u Brezovcu, -1 u Jelvici u Lici ili +1°C u Niskom kod Biska govore dovoljno za sebe. Nakon hladnog jutra uslijedio je sunčan i ugodan dan s najvišim dnevnim temperaturama od 20 do 25°C.

Radarska snimka u ranu večer otkriva premještanje oborinske linije preko unutrašnjosti zemlje, a oblaci su zahvatili dio Jadrana. Većinom se zasad radi o slabim oborinama, mreža postaja bilježi tek pokoju litru na spomenutom području.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm za petak, a odnosi se na nadolazeću noć, izdao žuti stupanj upozorenja zbog vjetra i mogućnosti grmljavinskog nevremena.

Sustav nošen jakim sjevernim visinskim vjetrovima brzo se premješta prema Sredozemlju, odnosno Jadranu gdje će jačati bura, a nestabilnosti će za koji sat zahvatiti i Dalmaciju.

U većini područja oborine će biti skromne, ponegdje će i izostati. Ipak, oborinski će sustav nad morem Dalmacije ojačati pa se uglavnom na jugu Dalmacije i Jadrana lokalno očekuju grmljavinski pljuskovi, moguće s preko 30 litara oborine po kvadratnom metru.

Oborine će sredinom noći zahvatiti sjevernu, ubrzo srednju i južnu Dalmaciju, ali već do jutra posvuda će biti suho potom i sunčano.

Udari bure bit će najjači za vrijeme prolaska sustava kada će lokalno biti olujnih udara.

Potom nas očekuje pretežno sunčan petak uz umjerenu do pojačanu buru, jaču samo podno Velebita. Jutro malo hladnije, a danju će biti slično kao u četvrtak, većinom od 19 do 25°C.

Sunčan vikend - hladna jutra i topli dani

Ako planirate aktivnosti na otvorenom, dani vikenda bit će idealni za to. Oba dana će prevladavati vedro. Nešto vjetrovitije bit će još u suboti ujutro uz umjerenu buru, no danju će prestati i okrenuti na sjeverozapadnjak, značajniji samo prema otvorenom moru. Jutro će biti hladno, većinom od 5 do 15°C, danju toplo i vrlo toplo s najvišim dnevnim temperaturama od 21 do 26°C.

Nedjelja donosi daljnje slabljenje vjetra, hladno jutro, topao i vrlo topao dan s najvišim dnevnim temperaturama od 22 do 27°C.

Sljedeći tjedan - bablje ljeto

Sunčano i još malo toplije bit će sljedeći tjedan. Od ponedjeljka će biti pretežno sunčano, a novo jačanje bure očekuje se od utorka. Bez obzira na to, najviše dnevne temperature bit će većinom od 23 do 28°C, moguće ponegdje do visokih 29°C.

Ponovno malo hladnije moglo biti krajem tjedna.