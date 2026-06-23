Obnovljeno dječje igralište na Zvončacu otvoreno za najmlađe Splićane

Najmlađi Splićani i njihovi roditelji od danas mogu uživati u obnovljenom i moderniziranom dječjem igralištu na Zvončacu, smještenom u park-šumi Marjan.

Igralište je uređeno u morskoj tematici, a posebnu pažnju privlači veliki gusarski brod. Djeci su na raspolaganju i penjalice, ljuljačke te druge sprave namijenjene igri, druženju i razvoju motoričkih vještina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sigurniji i ugodniji prostor za igru

Uz nove sadržaje, postavljena je sigurna podloga, a uređen je i okoliš igrališta. Time je stvoren prostor u kojem djeca mogu bezbrižno provoditi vrijeme na otvorenom, dok roditelji uživaju u jednom od najljepših splitskih parkova.

Iz Grada pozivaju najmlađe sugrađane da posjete novo igralište, istraže njegove sadržaje i stvaraju nove uspomene na Zvončacu.