Studentski dom Bruno Bušić u splitskom Spinutu, koji je prije nekoliko godina prošao veliku rekonstrukciju i obnovu, ponovno je predmet građevinskog zahvata. Studentski centar Split objavio je poziv za sanaciju krova doma na adresi Spinutska 39, a procijenjena vrijednost radova iznosi 53.000 eura bez PDV-a. Postupak nabave objavljen je 16. studenoga, a rok za dostavu ponuda istječe u petak, 20. studenoga 2026. godine.

Riječ je o objektu koji ima važnu ulogu u studentskom smještaju u Splitu, osobito zbog lokacije u Spinutu i kapaciteta namijenjenih studentima Sveučilišta u Splitu. Nakon višegodišnje rekonstrukcije dom je dobio znatno suvremeniji izgled i uvjete smještaja, pa nova nabava za radove na krovu otvara pitanje kakva je sanacija sada potrebna i radi li se o redovitom održavanju ili otklanjanju konkretnih nedostataka.

Za sanaciju predviđena dva mjeseca

Prema podacima iz objavljenog postupka, predmet nabave je sanacija krova studentskog doma Bruno Bušić, a radovi su klasificirani u kategoriju hidroizolacijskih zahvata. Procijenjena vrijednost iznosi 53.000 eura bez PDV-a, dok je predviđeno trajanje ugovora dva mjeseca.

Nabava se provodi kao postupak jednostavne nabave s elektroničkom dostavom ponuda, a za odabir izvođača predviđen je kriterij cijene. Uz poziv su dostupni tehnička dokumentacija i troškovnik, na temelju kojih potencijalni izvođači mogu pripremiti svoje ponude.

Dom je prošao veliku rekonstrukciju

Studentski dom u Spinutu bio je predmet opsežne rekonstrukcije tijekom koje su uređivani smještajni kapaciteti i pripadajuća infrastruktura. Obnova je bila jedno od značajnijih ulaganja u studentski standard u Splitu, a dom je nakon završetka radova dobio prepoznatljiv izgled i suvremenije uvjete za boravak studenata.

Upravo zato nova sanacija krova zaslužuje dodatno pojašnjenje. Iz dostupnih podataka o postupku nije moguće pouzdano zaključiti koji je dio krova obuhvaćen zahvatom niti postoji li problem s prokišnjavanjem. Također nije potvrđeno odnose li se radovi na dio konstrukcije koji je bio obnavljan tijekom ranije rekonstrukcije.

Važno pitanje odnosi se i na organizaciju sanacije dok studenti borave u domu. Radovi na krovu mogu zahtijevati posebne mjere zaštite, ograničenja korištenja pojedinih prostora ili privremenu prilagodbu svakodnevnog rada objekta, no zasad nije objavljeno hoće li takve mjere biti potrebne u ovom slučaju.

Rok za dostavu ponuda je 20. studenoga u 11 sati, a nakon odabira izvođača bit će poznatiji uvjeti realizacije i početak radova.