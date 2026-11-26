Povodom obnove čudotvorne slike Gospe Olovske, jednog od najvrjednijih predmeta marijanske pobožnosti i duhovne baštine ovih prostora, od 27. do 29. studenoga održat će se prigodni trodnevni program u Splitu i Sinju. Slika se čuva u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Olovu, jednom od najznačajnijih i najstarijih marijanskih svetišta na ovim prostorima, a njezin dolazak bit će prigoda za zajedničku molitvu, duhovne susrete, glazbeni program i humanitarno djelovanje.

Program započinje u petak, 27. studenoga, u Samostanu Gospe od Karmela na Vidovcu u Splitu. U 19 sati predviđen je dolazak čudotvorne slike i sveta misa koju će predvoditi fra Stipan Pavličević, gvardijan iz Rame. Nakon misnog slavlja, u 20 sati, održat će se program „Splitski umjetnici Gospi Olovskoj na dar“, u sklopu kojega će biti otvorena prodajna izložba radova splitskih slikara i Adventski sajam. Nakon mise započet će i 24-satno neprekidno čašćenje čudotvorne slike.

Program se nastavlja u subotu, 28. studenoga, također u Samostanu Gospe od Karmela na Vidovcu. Adventski sajam otvorit će se u 17 sati, dok će svetu misu u 19 sati predvoditi fra Anto Radoš. U 20 sati slijedi koncert duhovnih pjesama „O, Marijo, bolne duše likarijo“, na kojemu će nastupiti Sandra Bagarić i Martina Tomčić, uz klavirsku pratnju Darka Domitrovića.

Središnji završni događaj održat će se u nedjelju, 29. studenoga, u Bazilici Gospe Sinjske, pod nazivom „Gospa Olovska u pohode Gospi Sinjskoj“. Program počinje u 17.30 sati dolaskom čudotvorne slike, nakon čega slijedi koncert duhovnih pjesama „O, Marijo, bolne duše likarijo“ i sveta misa koju će predvoditi fra Miro Relota, biskup i vojni ordinarij za BiH. Tijekom misnog slavlja pjevat će Pučki pivači Kamen.

Posebnu vrijednost programu daje i njegova humanitarna dimenzija. Sav prihod od prodaje slika splitskih umjetnika i prigodnih ukrasa na Adventskom sajmu namijenjen je obnovi olovskog svetišta, čime će posjetitelji svojim sudjelovanjem izravno pridonijeti očuvanju vrijedne sakralne i kulturne baštine.

Program organiziraju Župa sv. Mihovila Arkanđela Kamen, Mjesni odbor Kamen i Gradski kotar Šine, u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom i Splitsko-dalmatinskom županijom.