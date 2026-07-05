Obnovljen pomorski promet između Irana i Katara nakon višemjesečnog prekida

Nakon gotovo pet mjeseci prekida ponovno je uspostavljen pomorski promet između Irana i Katara, potvrdio je iranski trgovinski predstavnik u Dohi za državne medije.

Obnova brodskih linija uslijedila je nakon privremenog sporazuma između Teherana i Washingtona, postignutog prošlog mjeseca, kojim je okončan četveromjesečni sukob i predviđen povratak pomorskog prometa na razinu prije izbijanja neprijateljstava. Unatoč tome, plovidba u Perzijskom zaljevu i dalje se odvija uz određene poteškoće.

Prema riječima Abasa Abdolhanija, ponovno je uspostavljena linija između iranske luke Dajer i katarske luke Al Ruvais. Obnova prometa rezultat je suradnje iranskog veleposlanstva u Dohi i katarskih vlasti.

Dvije luke, smještene na suprotnim obalama Perzijskog zaljeva, imaju važnu ulogu u regionalnoj trgovini. Tijekom sukoba luka Dajer bila je više puta meta napada, što je dodatno otežalo promet i opskrbu.

Istodobno se postupno normalizira i trgovinska razmjena između Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iranska Organizacija za promicanje trgovine krajem lipnja izvijestila je da se roba iz Irana ponovno carini u luci Džebel Ali, najvećoj trgovačkoj luci u regiji.

Obnova pomorskih i trgovinskih veza smatra se jednim od prvih konkretnih pokazatelja smirivanja napetosti i postupnog oporavka gospodarskih aktivnosti nakon višemjesečnog sukoba.