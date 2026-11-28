Energetska obnova zgrade koju dijele dvije makarske srednje škole trebala bi učenicima i nastavnicima dugoročno osigurati kvalitetnije uvjete rada, ali tijekom izvođenja radova pojavio se problem koji posebno dolazi do izražaja s približavanjem zimskih mjeseci. Učenici Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića u Makarskoj obratili su se lokalnom portalu Makarska Danas, upozoravajući na nedostatak odgovarajućeg grijanja u učionicama. Tvrde da nastavu posljednjih dana prate odjeveni u jakne, dok se za zagrijavanje prostorija u kojima boravi dvadesetak i više učenika koristi po jedna manja električna grijalica. Prema njihovim riječima, takvo privremeno rješenje nije dovoljno za normalno odvijanje nastave.

Učenici strahuju da bi stanje moglo potrajati cijelu zimu

U obraćanju javnosti učenici ističu kako razumiju potrebu za obnovom školske zgrade, ali smatraju da bi tijekom izvođenja radova trebalo osigurati odgovarajuće uvjete za boravak u učionicama. Posebno ih zabrinjava mogućnost da postojeće stanje potraje tijekom zime, kada bi niže vanjske temperature mogle dodatno otežati zagrijavanje prostora. Navode da im hladnoća otežava koncentraciju i praćenje nastave, zbog čega traže konkretnu reakciju nadležnih. Njihove tvrdnje zasad nisu potkrijepljene javno dostupnim rezultatima mjerenja temperature u učionicama.

Iz Županije su ranije najavili da će grijanje biti spremno

Problem nije prvi put dospio u javnost. Makarska Danas još je 13. studenoga izvijestila da su zbog energetske obnove dijelovi školske zgrade ostali bez funkcionalnog sustava grijanja, nakon čega je za pojašnjenje upitan županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić. On je tada kazao da se radovi odvijaju prema definiranoj dinamici i poručio: „Do sezone grijanja sve će biti u funkciji.” Novo obraćanje učenika, objavljeno 25. studenoga, otvara pitanje u kojoj je mjeri najavljeno osposobljavanje sustava do sada realizirano.

Velika energetska obnova vrijedna više od tri milijuna eura

Radovi na zgradi koju koriste Srednja strukovna škola i Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića započeli su u veljači 2026. godine, a ukupna vrijednost projekta, prema ranije objavljenim informacijama, iznosi više od 3,37 milijuna eura. Oko 1,76 milijuna eura osigurano je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok preostali iznos financira Splitsko-dalmatinska županija. Izvođač radova je splitska tvrtka Marconi inženjering, a ugovoreni rok izvođenja iznosi 15 mjeseci. Završetkom projekta trebalo bi se postići znatno poboljšanje energetske učinkovitosti školske zgrade.

U međuvremenu ostaje otvoreno pitanje kako tijekom radova osigurati primjerene uvjete za održavanje nastave. Učenici ne traže zaustavljanje energetske obnove, nego rješenje koje bi im omogućilo normalan boravak u učionicama dok se radovi izvode. Za potpunu sliku situacije potrebno je pribaviti aktualno očitovanje uprave škole i Splitsko-dalmatinske županije o stanju sustava grijanja, izmjerenim temperaturama i predviđenom roku njegova osposobljavanja. Posebno je važno utvrditi koje se privremene mjere mogu primijeniti ako postojeći sustav ne bude uskoro u potpunosti funkcionalan.