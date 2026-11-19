Župa sv. Jeronima – Veliko Brdo provodi projekt rekonstrukcije crkve sv. Mihovila, zaštićenoga kulturnog dobra. Za obnovu je Ministarstvo kulture i medija osiguralo 60.000 eura, a Splitsko-dalmatinska županija 20.000 eura, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 135.000,00 eura.

Dosadašnjim radovima obnovljeno je krovište crkve, uključujući izvedbu serklaža i betonske ploče te postavljanje novoga pokrova od kupe kanalice. Očišćene su i ponovno fugirane sljubnice kamenih pročelja, fino je ožbukano sjeverno pročelje te obnovljena žbuka svoda u unutrašnjosti. Građevinske radove izvodila je tvrtka Avdić d.o.o. iz Makarske, dok je stručni nadzor obavljao Ured Marčić iz Splita.

Tijekom 2026. godine završena su zaštitna arheološka istraživanja unutrašnjosti crkve, kojima su dokumentirani grobni ukopi, temelji današnje građevine te ostaci zidane strukture i podne podloge koji bi mogli pripadati starijoj građevinskoj fazi. Prema izvješću Arheološkog muzeja u Splitu, nalazi upućuju na više faza korištenja i preuređivanja prostora, a među pokretnim nalazima izdvajaju se brončane igle, kopčice za odjeću i dijelovi ukrasnog pojasa.

Današnja crkva sagrađena je 1873. godine na mjestu starije crkve koja se prvi put spominje 1621. godine. Obnovom se nastoji sanirati oštećenja građevine, očuvati njezina arhitektonska i povijesna vrijednost te omogućiti ponovno korištenje za vjerske i kulturne sadržaje.

Za nastavak obnove projekt je prijavljen Ministarstvu kulture i medija za sufinanciranje druge faze radova, čijom je provedbom predviđen završetak cjelokupnog projekta.

Župnik fra Ante Bilić višegodišnjim je angažmanom na pripremi cjelovite projektno-tehničke dokumentacije pridonio stvaranju uvjeta za početak radova na obnovi crkve.

Za pripremu i prijavu projekta te administrativno upravljanje njegovom provedbom zadužena je Lidija Vukadin Vranješ, vlasnica obrta L’IDEA poslovno savjetovanje.

Pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije, Željko Primorac, koji je od samog početka aktivno uključen u projekt, istaknuo je: „Riječ je o zaštićenom kulturnom dobru, crkvi sagrađenoj 1873. godine na mjestu starije crkve koja se u povijesnim izvorima spominje već u 17. stoljeću. Uz nju se vežu i dvije bule pape Benedikta XIII. iz 1728. godine. Od potresa 1962. godine crkva nije u uporabi. Nadam se da ćemo zajedničkim snagama Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstva kulture i medija završiti obnovu do blagdana sv. Mihovila 2027. godine.“

„Radovima na crkvi prethodile su godine pripreme dokumentacije i nastojanja da osiguramo sredstva za obnovu. Zahvaljujem Ministarstvu kulture i medija i Splitsko-dalmatinskoj županiji na financijskoj potpori te svim stručnjacima i suradnicima uključenima u projekt. Nakon završetka prve faze građevinskih radova i arheoloških istraživanja pred nama je nastavak obnove. Drugu fazu radova prijavili smo Ministarstvu kulture i medija kako bismo dovršili projekt i crkvu ponovno stavili u službu vjernika i naše zajednice“, poručio je fra Ante Bilić.

Detaljniji opis obnove možete vidjeti na profilima društvenih mreža Mreže kulture.