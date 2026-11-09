Objavljeno tko će imati kućice na splitskom Adventu: Na Prokurativama ponuda od čak 33.681 euro, evo tko je odabran

Splitski Advent sve je bliže, a sada je poznato i koji su poduzetnici i ugostitelji odabrani za sudjelovanje u ovogodišnjoj manifestaciji. Gradska tvrtka Žnjan d.o.o. u ponedjeljak, 9. studenoga, objavila je službenu odluku o odabiru ponuditelja za "Advent u Splitu 2026./2027.", zajedno sa zapisnikom o otvaranju pristiglih ponuda.

Na javni poziv, objavljen 28. listopada, pristigle su ukupno 44 ponude, koje je pregledalo i ocijenilo deveteročlano povjerenstvo. Ponude su otvorene 6. studenoga, dok je njihovo bodovanje i donošenje odluke provedeno 9. studenoga. Prema objavljenoj dokumentaciji, najveća pojedinačna ponuđena cijena iznosi 33.681 euro, a odnosi se na lokaciju Prokurative. Upravo je na toj lokaciji zabilježeno posebno zanimanje ugostitelja, dok su na pojedinim drugim adventskim lokacijama pristigle tek jedna ili dvije ponude.

Prokurative privukle najveći interes: Osam odabranih ponuda vrijedno više od 210 tisuća eura

Najveća konkurencija bila je na Prokurativama, gdje su za osam raspoloživih ugostiteljskih kućica pristigle čak 24 ponude. Povjerenstvo je odabralo osam najbolje ocijenjenih. Najvišu ponudu dostavila je tvrtka Prokurativa d.o.o., koja je ponudila 33.681 euro i osvojila maksimalnih 100 bodova. Slijedi Galija d.o.o. s ponudom od 30.000 eura, dok je treća ponuda ponovno bila ona tvrtke Prokurativa d.o.o., u iznosu od 26.871 euro.

Pravo sudjelovanja ostvarili su i Bumbar d.o.o. s ponudom od 24.030 eura, Toč, obrt za ugostiteljstvo, s 23.650 eura, The Box Digital d.o.o. s 23.333 eura te još jedna ponuda tvrtke Galija d.o.o., vrijedna 25.000 eura. Među odabranima je i Ukusno i fino d.o.o., s ponuđenih 24.013 eura. Zbroj svih osam odabranih ponuda za Prokurative iznosi 210.578 eura. Zanimljivo je da poredak nije ovisio isključivo o ponuđenoj cijeni. Povjerenstvo je vrednovalo i dalmatinsku gastronomsku ponudu, raznolikost sadržaja te lokalnu komponentu. Tako su pojedini ponuditelji s višim cijenama ostvarili manji broj bodova od konkurencije.

Poznato je i tko će raditi na Rivi

Na splitskoj Rivi odabrani su ponuditelji za slatki i ugostiteljski program. Za dvije kućice namijenjene slatkoj ponudi najbolje su ocijenjene ponude tvrtke Luxury Butterfly j.d.o.o., koja je ponudila 12.678 eura, te ugostiteljskog obrta Ring, s ponudom od 12.350 eura. Za ugostiteljske kućice odabrani su Sus Scrofa d.o.o. s ponudom od 7.000 eura te Spiljanka d.o.o., koja je ponudila 4.500 eura. Time su na Rivi prema objavljenoj odluci odabrane četiri ponude, ukupne vrijednosti 36.528 eura.

Đardin, Stobreč, Obrov i druge lokacije

Na Đardinu su dvije najbolje ponude dostavili Puljica d.o.o., s iznosom od 5.000 eura, te ponuditelj Dalmatinski plodovi, s 3.877 eura. Upravo je na toj lokaciji, prema ranije objavljenim uvjetima, predviđeno i klizalište. Za adventski program u Stobreču prihvaćene su obje pristigle ponude. Riječ je o obrtima Sweet to Go i Amper, koji su ponudili po 1.200 eura. Za Obrov je odabrana tvrtka Bruljava Brokula d.o.o., s ponudom od 1.050 eura, dok je za Morpurgovu poljanu pravo sudjelovanja ostvarila tvrtka Brisk d.o.o., koja je ponudila 1.000 eura. Na lokaciji Blagdanski kantun Split odabrana je tvrtka Misto 2026. d.o.o. s ponudom od 1.050 eura. S druge strane, za Mihovilovu širinu nije bilo pristiglih ponuda.

U objavljenoj odluci navedeno je i kako dio ponuditelja nije ispunio uvjete natječaja. Tako ponude tvrtki Trapez d.o.o., Cenoura d.o.o. i Luxury Butterfly j.d.o.o. nisu prošle provjeru potpune i valjane dokumentacije. Riječ je o pojedinim ponudama tih tvrtki, što ne znači da su svi njihovi podneseni zahtjevi odbijeni. Među razlozima neprihvaćanja navedeni su nedostaci u dokumentaciji, uključujući nepravilnosti povezane s bjanko zadužnicama te nepotpuno ispunjenu ponudu. Prema objavljenim rezultatima, ukupno je 19 ponuda ostvarilo pravo sudjelovanja, a zbroj njihovih ponuđenih iznosa doseže 261.483 eura. Riječ je o iznosima iz odluke o odabiru, a ne o potvrdi da su svi ugovori već sklopljeni.

Advent počinje 27. studenoga

Ovogodišnji Advent u Splitu trajat će od 27. studenoga 2026. do 6. siječnja 2027. godine, dok će se program u Stobreču održavati od 11. prosinca do 4. siječnja. Prema uvjetima javnog poziva, početna zakupnina za kućice na Prokurativama iznosila je 6.500 eura plus PDV, za ugostiteljske kućice na Rivi 3.500 eura plus PDV, a za slatke kućice na Rivi 4.000 eura plus PDV.