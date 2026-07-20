Objavljeno ime muškarca kojeg traže zbog ubojstva partnerice

Slovenska policija intenzivno traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine osumnjičenim da je tijekom noći nožem ubio svoju 36-godišnju partnericu na području Vuhreda, naselja nedaleko od granice s Austrijom, piše Index.

Policija upozorava da je osumnjičeni opasan i nepredvidiv. Građanima poručuje da mu ne prilaze i ne pokušavaju s njim uspostaviti kontakt.

Ako ga uoče, trebaju se skloniti na sigurno mjesto i odmah nazvati policiju na broj 113.

Slovenski portal Žurnal24 objavio je da je muškarac osumnjičen za ubojstvo 36-godišnje partnerice u Vuhredu 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine Amir Uzunović. Policija njegovo ime zasad nije službeno potvrdila.

Prema neslužbenim informacijama, Uzunović je sa svojom partnericom Zijadom i njihovim maloljetnim sinom živio u stambenoj zgradi u Vuhredu. Osumnjičeni i njegova partnerica nekoć su radili u tvornici Marles u obližnjoj Podvelki, a potom u tvrtki Tomles, prenosi Index.

Mještani su rekli da obitelj nisu dobro poznavali, ali da ih je ubojstvo šokiralo. Kažu da nisu primijetili ništa čudno.

Portal također neslužbeno navodi da je osumnjičeni imao psihičkih problema, što policija također nije potvrdila.