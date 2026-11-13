Objavljeni novi podaci o plaćama: Je li vaša ovolika?

Prosječna mjesečna neto plaća u Zagrebu za kolovoz 2026. godine iznosila je 1.758 eura, što je 215 eura više od hrvatskog prosjeka. Pokazuju to najnoviji podaci gradskog statističkog ureda, prema kojima su plaće u glavnom gradu nastavile rasti i na mjesečnoj i na godišnjoj razini. Ipak, medijalna plaća otkriva nešto drukčiju sliku primanja zaposlenih Zagrepčana.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu u kolovozu je iznosila 1.758 eura.

U odnosu na srpanj riječ je o povećanju od 1,2 posto, dok je u usporedbi s kolovozom prošle godine prosječna plaća porasla za 8,1 posto.

Polovina zaposlenih prima manje od 1.500 eura

Iako prosječna zagrebačka plaća iznosi gotovo 1.800 eura, podatak o medijalnoj plaći pokazuje da znatan dio zaposlenih prima osjetno manje.

Medijalna neto plaća u Zagrebu za kolovoz iznosila je 1.500 eura.

To znači da je polovina zaposlenih obuhvaćenih statistikom imala neto plaću manju od tog iznosa, dok je druga polovina imala veću.

Razlika između prosječne i medijalne plaće iznosi 258 eura, što pokazuje da viša primanja dijela zaposlenih podižu ukupni prosjek.

Upravo zato medijalna plaća često pruža bolji uvid u primanja zaposlenika koji se nalaze na sredini raspodjele plaća.

Najveće plaće u naftnoj industriji, najmanje u proizvodnji odjeće

Podaci pokazuju i velike razlike među pojedinim djelatnostima.

Najviša prosječna mjesečna neto plaća u Zagrebu za kolovoz isplaćena je zaposlenima u djelatnosti vađenja sirove nafte i prirodnog plina.

Njihova prosječna primanja iznosila su 2.659 eura neto.

S druge strane, najniža prosječna neto plaća zabilježena je u proizvodnji odjeće, gdje su zaposleni u prosjeku primali 1.023 eura.

Razlika između tih dviju djelatnosti iznosi čak 1.636 eura mjesečno.

Zagreb znatno iznad hrvatskog prosjeka

Usporedba s podacima na državnoj razini pokazuje da su prosječna primanja u glavnom gradu osjetno viša nego u Hrvatskoj u cjelini.

Prosječna mjesečna neto plaća za kolovoz 2026. na razini Hrvatske iznosila je 1.543 eura.

U Zagrebu je za isti mjesec iznosila 1.758 eura, odnosno 215 eura više.

To znači da je prosječna zagrebačka neto plaća bila približno 14 posto viša od državnog prosjeka.

Rasle su i bruto plaće

Osim neto primanja, statistika bilježi i rast prosječnih bruto plaća.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Zagrebu za kolovoz iznosila je 2.509 eura.

U odnosu na prethodni mjesec povećana je za 0,2 posto, dok je na godišnjoj razini zabilježen rast od osam posto.

Najnoviji podaci tako potvrđuju nastavak rasta plaća u glavnom gradu, ali i značajne razlike među zaposlenima.

Dok prosječna zagrebačka neto plaća doseže 1.758 eura, medijalni iznos od 1.500 eura pokazuje da najmanje polovina zaposlenih obuhvaćenih statistikom ne doseže zagrebački prosjek.