Objavljeni novi detalji o poginulim planinarima iz BiH

Objavljeni su novi detalji o planinarima iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli na Elbrusu. Među petero poginulih su dvojica pripadnika Gorske službe spašavanja iz Zenice, doznaje Avaz.

Prema informacijama do kojih je došao taj portal, u skupini su bili iskusni planinari, ali i članovi koji nisu imali iskustva s usponima na tako velikim nadmorskim visinama.

"Bez obzira na sve, uhvatila ih je strašna oluja. Ne mogu vam više detalja reći, i mi smo zaista u šoku. Moramo obavijestiti i članove obitelji", rekao je sugovornik portala.