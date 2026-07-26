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Objavljeni novi detalji o poginulim planinarima iz BiH

Strašna tragedija

Objavljeni su novi detalji o planinarima iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli na Elbrusu. Među petero poginulih su dvojica pripadnika Gorske službe spašavanja iz Zenice, doznaje Avaz.

Tragedija na Elbrusu: Poginulo više planinara iz BiH!

Prema informacijama do kojih je došao taj portal, u skupini su bili iskusni planinari, ali i članovi koji nisu imali iskustva s usponima na tako velikim nadmorskim visinama.

"Bez obzira na sve, uhvatila ih je strašna oluja. Ne mogu vam više detalja reći, i mi smo zaista u šoku. Moramo obavijestiti i članove obitelji", rekao je sugovornik portala.

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