Objavljeni detalji užasa kod Zagreba: Izazvao sudar, bježao, vozio suprotnim smjerom pa poginuo

Vozač (39) koji je jučer poginuo u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 prethodno je izazvao sudar na A4, napustio mjesto događaja, a potom se uključio na A3 i nastavio voziti u suprotnom smjeru, objavila je zagrebačka policija.

Nesreća je počela oko 10.30 sati, kada je 39-godišnjak upravljao Peugeotom zagrebačkih registarskih oznaka zapadnim kolnikom autoceste A4, desnom prometnom trakom u smjeru juga, piše Jutarnji list.

Dolaskom do 93. kilometra prestrojavao se iz desne u lijevu prometnu traku, a da se nije uvjerio da to može učiniti na siguran način za druge sudionike. Pritom je naletio na teretni automobil varaždinskih registarskih oznaka kojim je 51-godišnjak upravljao lijevom prometnom trakom u smjeru juga.

Nakon tog naleta 39-godišnjak je Peugeotom napustio mjesto događaja i nastavio vožnju u smjeru juga. Dolaskom do prometnog čvora Ivanja Reka sišao je s autoceste A4 na krak broj 11.

51-godišnjak ga je teretnim automobilom pratio, nakon čega su se zaustavili na kraku čvora.

Krenuo unatrag i udario u ogradu

Tada je 39-godišnjak Peugeotom krenuo unatrag, a da se nije uvjerio da to može učiniti na siguran način za druge sudionike i imovinu, pri čemu je naletio na zaštitnu ogradu.

Odmah potom krenuo je naprijed te se polukružno okrenuo, skrećući s kraka 11 na autocestu A3. Ondje je nastavio voziti u suprotnom, odnosno zabranjenom smjeru, na dionici prometnog čvora Zagreb istok – Kosnica.

Dolaskom do 38. kilometra i 850 metara naletio je na VW Golf zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 51-godišnjak. Vozač Golfa pokušao je izbjeći nalet Peugeota skretanjem u desnu prometnu traku.

Od naleta Golf je odbačen na rubni kamen, nakon čega je udario u zaštitnu ogradu.

Peugeot se raspao na dva dijela

Od naleta je došlo do rotiranja Peugeota, koji je u nastavku nekontroliranog kretanja naletio na teretni automobil Daf s priključnim vozilom varaždinskih registarskih oznaka. Njime je 30-godišnjak upravljao desnom prometnom trakom autoceste A3 u smjeru sjeveroistoka.

Od siline naleta Peugeot se razdvojio na dva dijela, pri čemu je stražnji dio odbačen na lijevu prometnu traku. Na njega je potom naletio teretni automobil MAN zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 23-godišnjak, koji je u tom trenutku pokušavao izbjeći teretni automobil Daf.

U prometnoj nesreći 39-godišnjak je smrtno stradao na mjestu događaja, dok je 51-godišnji vozač Golfa prevezen u KBC Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Očevid je obavio zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke.

Od 10.40 do 16.15 sati promet istočnim kolnikom autoceste A3 u smjeru istoka bio je potpuno zatvoren.

Nakon očevida tijelo poginulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Kriminalističko istraživanje se nastavlja, piše Jutarnji list.