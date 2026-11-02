Objavljeni detalji prodaje ulaznica za utakmicu Lincolna i Hajduka: Jedno pravilo posebno se ističe

Gibraltarski Lincoln Red Imps objavio je na svojim društvenim mrežama detalje prodaje ulaznica za nadolazeću utakmicu protiv splitskog Hajduka u UEFA-inoj Konferencijskoj ligi.

Prema objavi kluba, prodaja ulaznica počinje sutra, a navijači će ih moći kupiti na prodajnom mjestu u dvorani Tercentenary Sports Hall, u vremenu od 16 do 19 sati.

Cijena pojedinačne ulaznice iznosi 15 britanskih funti.

Klub je pritom istaknuo posebne uvjete kupnje. Za svaku kupljenu ulaznicu potrebno je predočiti jednu gibraltarsku osobnu iskaznicu, dok jedna osoba može kupiti najviše pet ulaznica.

Takvi uvjeti znače da će zainteresirani kupci prilikom nabave ulaznica morati voditi računa o propisanoj identifikaciji.

Lincoln Red Imps pozvao je navijače da na vrijeme osiguraju svoje mjesto na tribinama za europski ogled s Hajdukom.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Lincoln Red Imps (@lincolnredimpsfc)