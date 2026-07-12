Objavljeni detalji dramatične akcije u kojoj je poginuo Aleksić: Pucao na policiju i držao taoca

Slovenska policija je od petka navečer tragala za naoružanim i opasnim pljačkašem koji je orobio benzinsku postaju na području Črnomlja. U pljački nitko nije ozlijeđen, a počinitelj je s mjesta događaja pobjegao kombijem. Navodno je bio naoružan automatskim oružjem.

Policija ga je cijeli dan intenzivno tražila i, prema neslužbenim informacijama N1 Slovenija, uspjela ga je kasno poslijepodne okružiti u zgradi na području Uršnih sela. Prije nego što se zabarikadirao u stambenu zgradu navodno je pucao u policajce.



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Kako je za DNEVNIK.hr potvrdila istarska policija, riječ je o 41-godišnjem Srđanu Aleksiću, za kojim je od četvrtka intezivno tragala i hrvatska policija nakon što je upucao 60-godišnjeg muškarca te pobjegao s mjesta događaja.

Prema pisanju slovenskih medija, policajci su ga pokušali uvjeriti da spusti oružje i mirno se preda. No, kako u tome nisu uspjeli, pripadnici specijalne policijske jedinice upali su u zgradu. Ispaljeni su hici i osumnjičenik je preminuo. Još nije službeno poznato je li ga upucala policija ili je počinio samoubojstvo.

"Policajci su intervenirali kako bi zaštitili stanare, a nedugo nakon 19 sati osumnjičenik je pronađen mrtav. Prvi nalazi ukazuju na to da se radi o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu, kojeg je hrvatska policija također tražila zbog nasilnih kaznenih djela", potvrdila je Policijska uprava Novo Mesto.

Aleksić je čak držao taoca tijekom bijega, ali policija ga je uspjela spasiti. Mještani su tijekom dana čuli i pucnjeve, jer je u tijeku bila napeta potraga za opasnim osumnjičenikom, a podignut je i helikopter.

Kako je priopćila Policijska uprava Novo Mesto, policajci i kriminalistički istražitelji nastavljaju s intenzivnom istragom i utvrđivanjem svih okolnosti zločina, piše 24ur.

"Obavještavamo sve stanovnike na širem području Uršnih sela da više nema opasnosti, policajci će nakon pregleda mjesta zločina napustiti područje, a promet će također biti pušten", objavili su.

Mještani su za 24UR rekli da je osjećaj bio neugodan i da su uplašeni onime što se događa.

Prema neslužbenim informacijama, Aleksić je bivši pripadnik specijalnih snaga. Također se navodi da je pucao na policajce dok je bježao. Muškarac je bio odjeven u kratke hlače i tamnu majicu, ima tamnu bradu i obrijanu glavu.