Objavljene brojke koje otkrivaju koliko je Dalmacija poduzetnički jaka! Splitsko-dalmatinska županija odmah iza Zagreba, evo što kažu podaci

Splitsko-dalmatinska županija druga je u Hrvatskoj po broju registriranih pravnih osoba te subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, na području županije registrirano je 27.667 pravnih osoba, dok broj subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima iznosi 17.022.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je 9. studenoga 2026. najnovije podatke o broju i strukturi poslovnih subjekata u Hrvatskoj, sa stanjem na dan 30. rujna 2026. godine.

Prema objavljenim podacima, u Hrvatskoj je registrirano ukupno 259.248 pravnih osoba, od kojih je aktivna 184.561, odnosno 71,2 posto.

Istodobno je evidentirano 114.948 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima.

Splitsko-dalmatinska županija na drugom mjestu u Hrvatskoj

Posebno se ističe Splitsko-dalmatinska županija, koja je odmah iza Grada Zagreba prema broju registriranih pravnih osoba te subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima.

Na području Splitsko-dalmatinske županije registrirano je ukupno 27.667 pravnih osoba, od čega 19.561 trgovačko društvo. Među njima su aktivna 16.227 trgovačka društva.

U županiji je registrirana i 241 zadruga, od kojih je aktivna 101, kao i 7.865 ustanova, tijela, udruga i organizacija.

Broj subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima iznosi 17.022, što čini čak 14,8 posto ukupnog broja takvih subjekata u Hrvatskoj.

Splitsko-dalmatinska županija ujedno obuhvaća 10,7 posto svih registriranih pravnih osoba u državi.

Zagreb prednjači, ali Dalmacija ima značajan udio

Na prvom mjestu nalazi se Grad Zagreb sa 79.508 registriranih pravnih osoba, 60.094 registrirana trgovačka društva te 22.640 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima.

Iza Splitsko-dalmatinske županije, prema broju registriranih pravnih osoba, slijede Primorsko-goranska županija s 20.269, Istarska s 18.626 te Zagrebačka sa 17.820 registriranih pravnih osoba.

U ostalim dalmatinskim županijama brojke su znatno manje. Zadarska županija ima 10.666 registriranih pravnih osoba, Dubrovačko-neretvanska 7.877, a Šibensko-kninska 5.739.

Gotovo 36 posto aktivnih pravnih osoba nema zaposlenih

Zanimljivi su i podaci o veličini poslovnih subjekata u Hrvatskoj.

Od ukupno 184.561 aktivne pravne osobe, njih 98.203 ima između jednog i devet zaposlenih, što čini 53,2 posto ukupnog broja.

Istodobno, čak 66.315 aktivnih pravnih osoba nema zaposlenih, odnosno 35,9 posto.

Subjekti s između 10 i 49 zaposlenih čine 8,4 posto, dok oni s između 50 i 249 zaposlenih sudjeluju s 2,1 posto.

Tek oko 0,4 posto aktivnih pravnih osoba ima 250 ili više zaposlenih.

U kojim djelatnostima posluje najviše subjekata?

Prema podacima DZS-a, najveći broj aktivnih pravnih osoba u Hrvatskoj zabilježen je u ostalim uslužnim djelatnostima, njih 25.132.

Slijede stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti s 24.437 aktivnih pravnih osoba, građevinarstvo s 23.202 te trgovina na veliko i malo s 23.106.

U prerađivačkoj industriji aktivno je 15.529 pravnih osoba, dok ih je u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13.031.

Privatno vlasništvo uvjerljivo prevladava

Podaci pokazuju i da je privatno vlasništvo najčešći oblik vlasništva među aktivnim pravnim osobama.

Od ukupnog broja aktivnih pravnih osoba, njih 149.224 nalazi se u privatnom vlasništvu, što predstavlja 80,9 posto.

U državnom vlasništvu nalazi se 1.484 pravnih osoba, odnosno 0,8 posto, dok je udio subjekata u zadružnom i mješovitom vlasništvu po 0,3 posto.

Za preostalih 17,7 posto pravnih osoba oznaka vlasništva ne prati se u registru.

Koliko se novih poslovnih subjekata osniva?

Tijekom trećeg tromjesečja 2026. godine, od srpnja do rujna, u Hrvatskoj je osnovano 3.198 pravnih osoba, od čega 2.881 trgovačko društvo.

U istom razdoblju iz registra je izbrisano 2.618 pravnih osoba.

Podaci pokazuju da je broj osnivanja u trećem tromjesečju bio veći od broja brisanja za 580 subjekata.

Najnovije izvješće Državnog zavoda za statistiku tako potvrđuje snažnu zastupljenost Splitsko-dalmatinske županije u ukupnoj strukturi registriranih poslovnih subjekata u Hrvatskoj, posebno kada je riječ o obrtima i slobodnim zanimanjima.