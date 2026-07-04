Objavljena uznemirujuća snimka pucnjave u Hrvatskoj: "Ovaj ima pištolj! Isuse Bože!"

U ranim jutarnjim satima u subotu, centar Čakovca potresla je pucnjava u kojoj su dvije osobe teško ozlijeđene. Incident se dogodio na parkiralištu jednog ugostiteljskog objekta, a policija intenzivno traga za počiniteljem.

Portal Međimurske novine objavio je i uznemirujuću snimku samog događaja, koju su dobili od očevidaca. Snimka je, kako navode, objavljena u interesu javnosti, a identiteti sudionika su zamućeni radi zaštite istrage. Snimku možete pogledati ovdje.

Na snimci se vide četiri muškarca i žena. Jedan muškarac ima pištolj, u jednom trenu se čini da puca u muškarca koji pada na žensku osobu. Zatim ide prema drugom muškarcu. Netko od njih govori - ne, ne, ne, ne, ne...

Ljudi koji snimaju sjede u autu i čuje se kako jedan govori "Isuse Bože", više puta. "Ovaj ima pištolj", govore svjedoci iz auta. Čuje se i kako netko od upletenih u sukob jauče te repetiranje pištolja.

Jedan ranjeni ima 28, jedan 22 godine

O njihovu stanju za HRT je govorio Nenad Vidanec s Odjela anesteziologije čakovečke bolnice.

"Primili smo dvije mlade osobe, jednu od 28 i jednu od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na Odjel abdominalne kirurgije s ozljedom lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja, uzet ozbiljnih povreda.

Znači, ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici, i drugu desno lumbalno. On je operiran u toku noći, on je sada stabilno, van životne opasnosti, i ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana", rekao je.