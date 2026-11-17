Hajduk je ponovno privukao međunarodnu pozornost, ovoga puta zahvaljujući brojnosti svojih članova. Ugledni portugalski sportski dnevnik A Bola objavio je ljestvicu 30 nogometnih klubova s najvećim brojem članova na svijetu, a splitski velikan našao se na impresivnom 17. mjestu, ispred nekih od najpoznatijih i najtrofejnijih svjetskih klubova.

Posebno je zanimljivo da se Hajduk našao ispred Real Madrida, jednog od najuspješnijih nogometnih klubova svih vremena, koji zauzima 22. mjesto. Iako su sportski rezultati, financijska moć i međunarodni doseg dvaju klubova neusporedivi, broj službeno registriranih članova pokazuje koliko snažnu i organiziranu navijačku zajednicu ima splitski klub.

Portugalski list uvrstio Hajduk u društvo svjetskih velikana

Članak je objavljen 13. studenoga, a njegov je autor portugalski novinar João Pimpim. Povod istraživanju bilo je ažuriranje članske evidencije lisabonske Benfice, nakon kojeg je potvrđeno da portugalski velikan ima 321.438 članova. A Bola potom je usporedila dostupne podatke brojnih nogometnih klubova kako bi sastavila novi svjetski poredak.

Na toj se ljestvici našao i Hajduk, koji prema brojaču udruge Naš Hajduk trenutačno okuplja približno 115.000 članova. Riječ je o brojci koja splitski klub svrstava među dvadeset najbrojnijih nogometnih članskih zajednica na svijetu.

Hajdukov plasman posebno dobiva na važnosti kada se uzme u obzir veličina grada i tržišta na kojem djeluje. Za razliku od brojnih europskih velikana koji imaju na raspolaganju višemilijunske gradove i golema nacionalna tržišta, Hajduk svoju člansku bazu gradi prvenstveno na snažnoj povezanosti s Dalmacijom, ali i na navijačima raseljenima diljem Hrvatske i svijeta.

Bayern uvjerljivo prvi, Nijemci dominiraju među deset najboljih

Prema ljestvici portugalskog lista, prvo mjesto zauzima Bayern München s 432.500 članova, iako je njemački velikan u međuvremenu objavio da je premašio brojku od 450.000. Drugi je argentinski River Plate s 352.000 članova, dok je treća Benfica s 321.438 članova.

Deset klubova s najviše članova prema istraživanju A Bole:

Bayern München (Njemačka) – 432.500 River Plate (Argentina) – 352.000 Benfica (Portugal) – 321.438 Boca Juniors (Argentina) – 282.644 Borussia Dortmund (Njemačka) – 230.000 Schalke 04 (Njemačka) – 220.000 Sporting (Portugal) – 200.000 Porto (Portugal) – 185.767 Palmeiras (Brazil) – 182.000 Eintracht Frankfurt (Njemačka) – 160.000

Zanimljivo je da se među deset najbrojnijih nalaze čak četiri njemačka kluba, što potvrđuje važnost organiziranog članstva u tamošnjem nogometu. Njemački model tradicionalno se temelji na snažnoj ulozi članova, a poznato pravilo 50+1 u pravilu im osigurava većinu glasačkih prava u upravljanju profesionalnim klubovima.

Hajduk ispred Reala: Evo zašto je usporedba posebno zanimljiva

Jedan od najupečatljivijih podataka portugalske ljestvice svakako je Hajdukov plasman ispred Real Madrida. Kraljevski klub prema podacima korištenima za usporedbu ima 98.272 člana, dok Hajduk okuplja približno 115 tisuća, odnosno oko 16 i pol tisuća više.

Ipak, važno je naglasiti da Real Madrid ima znatno drukčiji model članstva. Upis novih članova strogo je ograničen, a godinama je vezan ponajprije uz djecu i unuke postojećih članova. Time se broj formalnih članova ne može poistovjetiti s ukupnim brojem navijača, kojih madridski klub ima milijune diljem svijeta.

Izvan prvih deset nalazi se i Barcelona, koja je prema podacima s kraja lipnja 2026. imala 151.787 članova. Hajduk se, pak, po brojnosti može uspoređivati s poznatim bundesligašima poput Stuttgarta, koji ima više od 135 tisuća članova, ili Borussije Mönchengladbach, koja je premašila 110 tisuća.

Četvrtu godinu zaredom više od 100 tisuća članova

Hajdukov plasman nije posljedica jednokratnog povećanja broja članova. Splitski klub u 2026. četvrtu godinu zaredom prelazi granicu od 100.000 članova, čime potvrđuje kontinuitet iznimno velike podrške.

Još 2023. godine Hajduk je dosegnuo 105.209 članova, a 2024. završio s rekordnih 125.969. I tijekom 2025. godine broj članova ponovno je premašio 120 tisuća, dok je ovogodišnja brojka u studenome blizu 115 tisuća.

U tom procesu posebno važnu ulogu imaju udruga Naš Hajduk i Društva prijatelja Hajduka, koji organiziranim radom povezuju navijače iz različitih sredina. Članstvo pritom nije samo pitanje simbolične pripadnosti klubu, nego je povezano i s modelom sudjelovanja navijača u njegovu upravljanju, među ostalim kroz izbor članova Nadzornog odbora.

Zašto na ljestvici nema Manchester Uniteda i Liverpoola?

Portugalski list posebno objašnjava da se istraživanje odnosi na klubove s formalnim članskim ustrojem, a ne na ukupan broj simpatizera ili korisnika komercijalnih navijačkih programa.

Zbog takve metodologije na popisu se ne nalaze brojni engleski velikani, uključujući Manchester United i Liverpool, kao ni većina talijanskih klubova. Njihovi modeli članstva i vlasništva nisu izravno usporedivi sa sustavima u kojima članovi imaju formalna prava sudjelovanja u klupskom životu.

Treba pritom imati na umu da ni među uvrštenim klubovima članska prava nisu jednaka, kao i da podaci nisu prikupljeni istog dana. Stoga se ljestvica ne može smatrati službenim poretkom najpopularnijih nogometnih klubova, nego usporedbom dostupnih podataka o njihovim članskim bazama.

Za Hajduk je, međutim, već samo uvrštenje među svjetskih dvadeset iznimno zanimljiva potvrda snage njegove navijačke zajednice. Dok se najveći europski klubovi natječu milijunskim transferima, golemim prihodima i trofejima, splitski Hajduk u jednom je važnom segmentu našao svoje mjesto među svjetskom elitom – zahvaljujući ljudima koji ga smatraju svojim klubom.