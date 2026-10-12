Objavljena nova karta najopasnijih zemalja svijeta: Evo gdje se nalazi Hrvatska

Kartu je izradila američka sigurnosna tvrtka Global Guardian, koja je za procjenu uzela u obzir sedam čimbenika: kriminal, oružane sukobe, terorizam, političke nemire, zdravstvenu skrb, infrastrukturu i prirodne katastrofe. Rezultat je pet razina rizika, od niske do ekstremne

Nova karta sigurnosnih rizika za 2027. pokazuje u kojim bi državama i regijama putnici iduće godine trebali biti posebno oprezni. Na najvišoj, "ekstremnoj" razini našla su se uglavnom područja zahvaćena ratovima, terorizmom i teškim političkim krizama, ali među rizičnim destinacijama nalaze se i neke zemlje koje su popularne među turistima.

Kartu je izradila američka sigurnosna tvrtka Global Guardian, koja je za procjenu uzela u obzir sedam čimbenika: kriminal, oružane sukobe, terorizam, političke nemire, zdravstvenu skrb, infrastrukturu i prirodne katastrofe. Rezultat je pet razina rizika, od niske do ekstremne. Od razine "visokog" rizika tvrtka ne preporučuje putovanja koja nisu nužna. Važno je, međutim, da karta nije službena međunarodna lista upozorenja za putovanja. Global Guardian je privatna sigurnosna kompanija, pa se za konkretno putovanje preporučuje provjeriti i službena upozorenja nadležnih institucija.

Jedna od najvećih promjena odnosi se na Iran, koji je sada svrstan u najvišu, "ekstremnu" kategoriju. Global Guardian posebno upozorava na političku situaciju i povećan rizik od proizvoljnih uhićenja stranih državljana. Pogoršala se i sigurnosna procjena u zemljama oko Perzijskog zaljeva. Bahrein i Kuvajt prešli su iz "umjerenog" u "visok rizik", dok su Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Jordan sada u kategoriji srednjeg rizika. U istoj je kategoriji i Saudijska Arabija. To može biti važno i putnicima koji u tim zemljama uopće ne planiraju boraviti. Dubai, Abu Dhabi i Doha među važnim su zračnim čvorištima za putovanja prema Aziji i drugim udaljenim destinacijama, prenosi Večernji list.

Afganistan, Ukrajina, Sirija, Jemen, Pojas Gaze, Sudan, Somalija, Mjanmar i Haiti....

Najviša kategorija na karti uglavnom obuhvaća područja u kojima se preklapaju ratovi, teški kriminal, politički nemiri i slabe državne institucije. U toj su skupini, među ostalima, Afganistan, Ukrajina, Sirija, Jemen, Pojas Gaze, Sudan, Somalija, Mjanmar i Haiti. U najvišu kategoriju ulaze i dijelovi Sahela te središnje Afrike. No, Global Guardian upozorava da cijela država ne mora nužno biti jednako opasna. Pojedine pogranične ili ratom zahvaćene regije mogu imati znatno višu razinu rizika od ostatka zemlje.

Na karti se ne izdvajaju samo ratne zone. Meksiko i dalje pripada skupini zemalja s visokim rizikom zbog nasilja povezanog s narkokartelima. Problem nije ograničen samo na područja koja turisti inače izbjegavaju, već se nasilje bilježi i u nekim popularnim turističkim destinacijama, među njima Cancúnu, Tulumu i Puerto Vallarti. Visokim rizikom sada je označen i Ekvador, gdje je eskaliralo nasilje kriminalnih skupina. Posebno se izdvaja Guayaquil, grad kroz koji prolazi dio putnika koji nastavljaju prema otočju Galápagos. Kod Turske i Egipta situacija je nešto složenija. Nije cijela država označena istom razinom rizika. U Turskoj se najveći problemi odnose na područja uz granice s Iranom, Irakom i Sirijom, dok su turistička mjesta poput Antalyje i Bodruma daleko od tih područja. U Egiptu su među rizičnijim područjima sjeverni Sinaj te pojedine pogranične i pustinjske regije.

Karta donosi i nekoliko pozitivnih promjena. Jamajka je prešla iz visoke u srednju kategoriju rizika, među ostalim zbog pada stope ubojstava. Južna Koreja napredovala je iz umjerene u nisku razinu rizika nakon smirivanja političke situacije. Među zanimljivijim promjenama je i Mađarska, koja je nakon završetka Orbánove vlade svrstana u kategoriju niskog rizika. Global Guardian pritom posebno ističe manji rizik od većih političkih prosvjeda.

Global Guardian posebno izdvaja i zemlje koje imaju visoke rizike u pojedinim područjima. Najveći rizik od proizvoljnih uhićenja imaju, među ostalima, Afganistan, Bjelorusija, Kina, Eritreja, Iran, Irak, Mjanmar, Nikaragva, Sjeverna Koreja i Rusija. Kada je riječ o zdravstvenim rizicima, na vrhu su uglavnom siromašnije i krizama pogođene zemlje poput Afganistana, Burkine Faso, Demokratske Republike Kongo, Haitija, Malija, Nigera, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena.

Među državama s najvišim okolišnim rizikom nalaze se Kina, Kolumbija, Indija, Indonezija, Meksiko, Mozambik, Mjanmar, Pakistan, Filipini i Rusija. Posebno se izdvajaju i gradovi u kojima je sigurnosni rizik izrazito visok. Na popisu su Culiacán u Meksiku, Durban u Južnoj Africi, Goma u DR Kongu, Guatemala City, Guayaquil, Khartoum, Mogadishu, Port Moresby, Port-au-Prince i Quetta. Za razliku od većeg dijela karte, Hrvatska je i dalje među najsigurnijim zemljama svijeta i označena je najnižom razinom rizika. U istoj kategoriji prema drugim međunarodnim procjenama sigurnosti nalaze se i, primjerice, Slovenija, Švicarska, Norveška, Portugal, Irska ili Finska.