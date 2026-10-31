Objavljena lista najvećih poreznih dužnika u Hrvatskoj: Rekorderka duguje nevjerojatnih 72,5 milijuna eura!

Porezna uprava objavila je u subotu listu najvećih poreznih dužnika u Hrvatskoj.

Listu poreznih dužnika, odnosno poreznih obveznika (građana) koji udovoljavaju kriterijima za objavu duga, možete pogledati OVDJE.

Listu pravnih osoba koje duguju državi možete pogledati OVDJE.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, a duguju državi i udovoljavaju kriterijima za objavu, pronađite OVDJE.

Na listi se nalazi ukupno 31.699 porezna obveznika pravnih osoba, fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost i građana s ukupnim dugom u iznosu od 1.754.744.869,54 eura. U navedeni dug uključeni su dugovi po osnovi poreza i doprinosa koji su u nadležnosti Porezne uprave, dugovi po osnovi carina i trošarina koji su u nadležnosti Carinske uprave i dugovi po osnovu naknada za koncesije koji su u nadležnosti Ministarstva financija, kažu iz Porezne.

Prema statusu dužnika, evidentirano je 1.472 pravnih osoba s ukupnim dugom od 543,5 milijuna eura, zatim 4.017 fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost s ukupnim dugom od 230,9 milijuna eura te 26.210 građana s ukupnim dugom od 980,3 milijuna eura.

Prva tri dužnika u statusu fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost državi zajedno duguju oko 51,4 milijuna eura. Rekorder je Andrej Peras iz Varaždina, koji duguje 21,2 milijuna eura, Krunoslav Katalenić iz Novog Marofa duguje ukupno 21,2 milijuna eura, a Dragan Gavrić iz Vukovara ima ukupan dug od 9 milijuna eura. Nad njima je Porezna uprava provela dodatne mjere radi provjere mogućih elemenata prikrivanja imovine i izbjegavanja plaćanja poreznog duga.

Na listi pravnih osoba prva je tvrtka D.M.G.S. Trade desk j.d.o.o. u stečaju iz Rijeke, koja ima evidentiran ukupan porezni dug od 41,3 milijuna eura. Slijedi Ma.Di. Trading & Consulting d.o.o. iz Zagreba s dugom od 31,9 milijuna eura, a potom Tvornica duhana Udbina d.o.o. u stečaju iz Zagreba, koja ima evidentiran ukupan dug od 24,1 milijun eura, od čega se većina odnosi na posebne poreze i trošarine, piše 24sata.

Kad su građani u pitanju, Gordana Dobrijević iz Rijeke ima evidentiran najveći dug od 72,5 milijuna eura. Slijedi Mara Dobrijević, također iz Rijeke, s dugom od 41,3 milijuna eura, dok treći na listi, Pasquale Fernicola iz Napulja, ima evidentiran ukupan dug od 31,2 milijuna eura.

Kako kažu iz Porezne, u prvih devet mjeseci 2026. godine, Ministarstvo financija, Porezna uprava poduzela je ukupno 514.884 mjera sa ciljem naplate poreznog dugovanja. Od toga se na mjere naplate i ovrhe koje Porezna uprava provodi sama u upravnom postupku odnosi ukupno 513.770 mjera kojima je obuhvaćeno ukupno dugovanje od 1,82 milijardi eura te je u ovim postupcima ukupno naplaćeno 1,17 milijardi eura. U istom razdoblju je putem nadležnog državnog odvjetništva podneseno 1114 prijedloga sudovima za osiguranje ili ovrhu na nekretninama za ukupan iznos poreznog duga od 19,97 milijuna eura.​

Dodatno, nakon proteka jedinstvenog zastarnog roka od 6 godina, pod uvjetom da je naplata poreznog duga osigurana zalogom ili hipotekom, zastarjelo dugovanje može se namiriti samo iz opterećene stvari. Porezna uprava kontinuirano provodi postupke naplate zastarjelog dugovanja pa je s te osnove u 2022. godini naplatila ukupno 5,76 milijuna eura, u 2023. godini naplatila ukupno 5,19 milijuna eura, u 2024. godini je naplaćeno 5,77 milijuna eura, u 2025. godini naplaćeno je 4,65 milijuna eura, a u prvih devet mjeseci 2026. godine naplaćeno je 3,02 milijuna eura, iz čega proizlazi da je od 2022. godine Porezna uprava naplatila 24,42 milijuna eura zastarjelih poreznih obveza čiju je naplatu osigurala založnim pravima na imovini dužnika.