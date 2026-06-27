Objavljena "Bonaca": Nova dalmatinska balada Dušana Šarca i Tommi Mischell

Croatia Records objavila je novu pjesmu "Bonaca", koja okuplja nekoliko istaknutih imena dalmatinske glazbene scene. Glazbu potpisuje legendarni šibenski skladatelj Dušan Šarac, dok pjesmu izvodi Tommi Mischell, Trogirka s američkom adresom i umjetnička direktorica Festivala dalmatinske šansone u Šibeniku.
Tekst pjesme napisao je Ivo Šćepanović, a donosi motive tišine, bonace, nestajanja horizonta te povezanosti čovjeka i prirode. Glazba Dušana Šarca nadovezuje se na taj ugođaj kroz prepoznatljiv izričaj klasične dalmatinske balade.
Šarac je jedno od najznačajnijih imena dalmatinske glazbe. Dugogodišnji je umjetnički direktor Festivala dalmatinskih klapa u Omišu te autor brojnih uspješnica, među kojima su "Dalmacija u mom oku" i "Šibenska balada". Njegov autorski rukopis i ovoga puta ostaje vjeran tradicionalnom dalmatinskom zvuku i šibenskoj šansoni.
Tommi Mischell pjesmi daje posebnu dimenziju svojom interpretacijom i prepoznatljivim vokalom, koji spaja elemente jazza i dalmatinskog glazbenog izričaja. Tijekom karijere surađivala je s brojnim domaćim i međunarodnim glazbenicima, a iskustvo stečeno na različitim projektima pretočila je i u ovu izvedbu.
Autorski tim vjeruje da "Bonaca" nije pjesma koja će se natjecati za vrhove komercijalnih top-lista, već skladba koja će pronaći put do publike koja cijeni tradicionalni dalmatinski glazbeni izričaj, snažnu interpretaciju i nenametljivu emociju.