Objavljen poziv za adventske kućice u Splitu: Ponude se primaju do 6. studenoga

Društvo Žnjan d.o.o. objavilo je poziv za dostavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga na ovogodišnjoj manifestaciji „Advent u Splitu“.

Poziv je namijenjen svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama koje žele sudjelovati u adventskom programu te posjetiteljima predstaviti i ponuditi svoje proizvode i usluge.

Zainteresirani ponuditelji mogu se prijaviti za različite kategorije ponude, a rok za dostavu ponuda je 6. studenoga 2026. godine do 14 sati.

Ponude s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, osobno u prostorije društva Žnjan d.o.o., na adresi Kralja Zvonimira 14, 11. kat, u Splitu. Dokumentacija se može predati radnim danom od 9 do 14 sati.

Detaljni uvjeti sudjelovanja, tekst poziva, potrebni obrasci te nacrti zona s lokacijama adventskih kućica dostupni su OVDJE.