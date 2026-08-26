Objavljen je uzrok smrti Dolly Parton

Objavljeni su novi detalji o smrti Dolly Parton, legendarne američke glazbenice koja je u utorak preminula u 80. godini života. Njezini predstavnici potvrdili su da se posljednje vrijeme borila s rakom, no nisu otkrili o kojoj je vrsti bolesti riječ. "Nakon kratke borbe s rakom, Dolly je preminula u Vanderbilt-Ingram Cancer Centeru, okružena svojim najmilijima", navodi se u priopćenju njezina tima.

U izjavi su se osvrnuli i na golemo nasljeđe koje je Parton ostavila iza sebe, ne samo kao jedna od najpoznatijih country glazbenica svih vremena nego i kao velika humanitarka. "Naša voljena Dolly Parton provela je život i karijeru donoseći radost, smijeh, nadu i dobrotu svima oko sebe", poručili su njezini predstavnici.

Posebno su istaknuli njezinu velikodušnost i dugogodišnji humanitarni rad. Kroz program Imagination Library djeci diljem svijeta podijeljene su stotine milijuna knjiga, a Parton je financijski podupirala i medicinska istraživanja, među ostalim ona povezana s razvojem cjepiva protiv covida-19.

Nećak objavio vijest o smrti

Smrt slavne pjevačice 25. kolovoza objavio je njezin nećak Bryan Seaver, koji je više od dva desetljeća bio i šef njezina osiguranja. Vijest je podijelio u videu na društvenim mrežama, otkrivši da ga je sama Dolly još prije mnogo godina zamolila da upravo on jednog dana objavi vijest o njezinoj smrti. "Danas u ime obitelji Parton i Owens objavljujem da je preminula moja teta Dolly Rebecca Parton Dean", rekao je Seaver.

Priznao je da je godinama zamišljao kako će taj trenutak izgledati, ali da se za njega ipak nije mogao pripremiti.

"Osjećam čast, ali ta je čast pomiješana s velikim ponosom i golemom tugom. No tuga je naša, a ne Dollyna", poručio je. Otkrio je i jednu od posljednjih želja svoje tete. Parton ga je zamolila da je nakon smrti polože u "prekrasnu postelju od mekanog pamuka", uz objašnjenje da nakon života provedenog u teškim kostimima prekrivenima šljokicama napokon zaslužuje udobnost i odmor.

Posljednjih dana govorila o zdravstvenim problemima

Parton je samo nekoliko dana prije smrti javno govorila o zdravstvenim problemima. U posljednjem intervjuu za People, objavljenom 21. kolovoza, priznala je da se suočava s tegobama koje je neko vrijeme zanemarivala dok se brinula o suprugu Carlu Deanu. Dean je preminuo u ožujku 2025. u 82. godini nakon gotovo šest desetljeća braka s Dolly. Zbog zdravstvenih problema prethodno je otkazivala i javne nastupe. Liječnici su joj savjetovali da ne putuje, a Parton je tada obožavateljima govorila da povremeno pati od vrtoglavice i dehidracije.

Unatoč problemima sa zdravljem, nastavila je raditi gotovo do samoga kraja. Posljednjih dana života govorila je o projektima koje još želi ostvariti te poručivala kako joj je pisanje pjesama uvijek bilo najvažniji dio njezina kreativnog života.