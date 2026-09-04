Objavljen detaljan plan prosvjeda: "Sutra hoda ponosna Hrvatska"

Građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ objavila je plan i program sutrašnjeg prosvjeda u Zagrebu, na koji poziva građane iz cijele Hrvatske.

Iz inicijative poručuju kako je riječ o građanskom prosvjedu te ističu da je GI „Gospić je naš dom“ jedini organizator, dok će za govornicom govoriti isključivo građani.

„Sutra ćemo poslati poruku i iznijeti svoje zahtjeve. Ali prije svega, sutra pokazujemo zajedništvo“, poručuju organizatori, pozivajući građane da se okupe u što većem broju i da prosvjed protekne dostojanstveno.

Posebno pozivaju na mirno ponašanje i izbjegavanje provokacija, ističući kako će na prosvjedu biti i obitelji s djecom.

„Nemojmo im dati povod i nemojmo dopustiti da nas sutra dijele na ove ili one“, navode iz inicijative.

Organizatori su pozvali građane da ponesu hrvatske zastave, uz jasnu poruku da, kako navode, prosvjed nije mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja. Unaprijed se ograđuju od mogućih provokacija i poručuju kako će svaki pokušaj takvog ponašanja smatrati pokušajem diskreditacije prosvjeda.

Uputili su i poziv medijima da fokus izvještavanja bude na građanima, a ne na političarima i njihovim izjavama.

„Dajte običnom građaninu ove zemlje da vam kaže zašto je na ulici. Mi mikrofon nećemo prepustiti strankama ni politici“, poručuju organizatori.

Svoju objavu zaključili su porukom: „Ljudi za ljude! Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku!“