Objavio Sky Sport: Evo što je Modrić dogovorio s Milanom

Luka Modrić je mjesec i pol prije 41. rođendana dogovorio da još jednu sezonu ostaje u Milanu te će produžiti ugovor s klubom, koji mu je istekao zadnjeg dana prošlog mjeseca. Ovo je kasno sinoć objavio talijanski Sky Sport. "Rossoneri finaliziraju produženje ugovora s hrvatskim veznjakom, koji se priprema potpisati ugovor do 30. lipnja 2027.

Oduševio Italiju

Modrić je u Milan došao prošlog ljeta te u prvoj sezoni imao 34 nastupa, dva gola i tri asistencije. Modrić se i u 40. godini dokazao kao vrhunski igrač i zbog toga je Milan odlučio produžiti njegov ugovor. Nakon tjedana pregovora s hrvatskim veznjakom, dogovor je sve bliži, nedostaju samo posljednji detalji. Modrić se priprema potpisati za još jednu sezonu, do 30. lipnja 2027.", dodaje spomenuti izvor, prenosi Index.

Modrić je u Milan došao nakon 13 godina u Realu, tijekom kojih je postao najtrofejniji igrač najvećeg kluba i legenda svjetskog nogometa. U Italiji je dočekan euforično, a jednako tako su navijači Milana i talijanska nogometna javnost reagirali i na njegove igre od početka angažmana na Meazzi.

Veteran će igrati manje nego prošle sezone

Premda veteran, pokazao se ključnim igračem posrnulog velikana. S Modrićem u momčadi Milanu se činio sigurnim plasman u Ligu prvaka, a njegovom ozljedom pred kraj sezone ispao je iz zone LP-a. Zato je morao otići Max Allegri, a zamijenio ga je Ruben Amorim. On je više puta izjavio kako stalno zove Modrića i nagovara ga da ostane u Milanu.

Talijanski mediji pišu da će u novoj sezoni Modrić i dalje biti važan, ali da će igrati dosta manje nego prošle sezone. Razlog za to su Modrićeva dob i činjenica da u novoj sezoni, za razliku od prošle, Milan igra tri natjecanja - prvenstvo, kup i Europsku ligu.