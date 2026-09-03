Objavila oglas za prodaju namještaja pa ostala bez 933 eura. Namještaj nije prodala

Policijska postaja Šibenik zaprimila je prijavu za kazneno djelo računalne prijevare na štetu 43-godišnjakinje.

U utorak, 1. rujna 2026.godine, 43-godišnakinja je na internetskom oglasniku objavila prodaju namještaja, a na oglas joj se putem mobilne aplikacije javila osoba zainteresirana za kupnju.

Nakon što joj je navodni kupac poslao poveznicu za plaćanje u koju je upisala svoje bankovne podatke, oštećena je uvidom u račun shvatila da joj je skinut novčani iznos od 933 eura te je slučaj prijavila policiji.

Policija ponovno upozorava građane da nikada ne otvaraju poveznice koje im šalju nepoznate osobe te da nikome ne otkrivaju podatke sa svojih bankovnih kartica, poput serijskog broja kartice, roka valjanosti i CVV/CVC kontrolnog broja, kao ni jednokratne sigurnosne kodove za potvrdu plaćanja.

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