Objava javnih natječaja za projekte udruženih turističkih zajednica i turističkih zajednica na nedovoljno razvijenom području i kontinentu

Održana je 9. sjednica Turističkog vijeća HTZ-a na kojoj su članovi Vijeća usvojili Odluku o raspisivanju Otvorenog poziva za iskaz interesa za provedbu suradnje s organizatorima događanja u 2027., čiji je predmet suradnja s organizatorima događanja koja se održavaju u Hrvatskoj tijekom iduće godine i koja doprinose promociji hrvatske turističke ponude. Poziv obuhvaća dvije osnovne grupe događanja, odnosno TOP događanja te ostala događanja u području eno-gastronomije, nautike, kulture, sporta, zabave te MICE i zdravstvenog turizma.

„Raspisivanjem novih natječaja za 2027. godinu kroz fondove Hrvatske turističke zajednice nastavljamo s konkretnim mjerama kojima potičemo ravnomjerniji razvoj hrvatskog turizma, dok istodobno nastavljamo suradnju s organizatorima manifestacija i TOP događanja koji pridonose atraktivnosti naših destinacija i privlačenju gostiju tijekom cijele godine. Od 2021. godine iz ovih fondova osigurali smo 51,6 milijuna eura za više od 2.000 projekata, čime smo dali snažan poticaj razvoju kontinentalnog turizma i turistički manje razvijenih područja. Rezultati su vidljivi i u turističkom prometu, koji je u kontinentalnim županijama u posljednjih deset godina porastao za 60 posto u dolascima i 58 posto u noćenjima, dok je prema najnovijem TOMAS istraživanju prosječna dnevna potrošnja turista u kontinentalnoj Hrvatskoj porasla za 21 posto u odnosu na 2022. godinu. To su pokazatelji sve veće važnosti kontinentalnog turizma u ukupnom razvoju hrvatskog turizma te je naš cilj nastaviti taj pozitivan trend, dodatno osnažiti turističku ponudu i omogućiti da koristi od turizma još snažnije osjete lokalne zajednice diljem Hrvatske“, izjavio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

Turističko vijeće HTZ-a je usvojilo i Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu sredstava za projekte manifestacija i TOP događanja regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2027., a sredstva su namijenjena manifestacijama i TOP događanjima od nacionalnog značaja čime se osigurava promocija i prepoznatljivost na najvišoj razini i stvara snažan motiv dolaska u destinaciju.

„Ovim pozivima želimo dodatno potaknuti razvoj kvalitetnih manifestacija i TOP događanja koja imaju potencijal postati motiv dolaska domaćih i stranih gostiju. Poseban naglasak stavljamo na turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, gdje manifestacije mogu imati iznimno važnu ulogu u stvaranju prepoznatljivosti destinacija, aktiviranju lokalnih potencijala i ravnomjernijoj raspodjeli turističkog prometa. Naš je cilj podržati događanja koja se kvalitetom, sadržajem i organizacijom mogu pozicionirati na nacionalnoj razini, koja stvaraju dodatnu vrijednost za destinaciju te potiču suradnju turističkih zajednica, lokalnih dionika i gospodarstva“, poručio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Također, usvojene su i odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu sredstava za projekte regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2027. te Javnog natječaja za dodjelu sredstava za projekte udruženih turističkih zajednica u 2027. Sredstava za javne natječaje namijenjene sustavu turističkih zajednica osigurana su iz posebnih fondova, odnosno Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice.

Održana je 9. sjednica Turističkog vijeća HTZ-a na kojoj su članovi Vijeća usvojili Odluku o raspisivanju Otvorenog poziva za iskaz interesa za provedbu suradnje s organizatorima događanja u 2027., čiji je predmet suradnja s organizatorima događanja koja se održavaju u Hrvatskoj tijekom iduće godine i koja doprinose promociji hrvatske turističke ponude. Poziv obuhvaća dvije osnovne grupe događanja, odnosno TOP događanja te ostala događanja u području eno-gastronomije, nautike, kulture, sporta, zabave te MICE i zdravstvenog turizma.

„Raspisivanjem novih natječaja za 2027. godinu kroz fondove Hrvatske turističke zajednice nastavljamo s konkretnim mjerama kojima potičemo ravnomjerniji razvoj hrvatskog turizma, dok istodobno nastavljamo suradnju s organizatorima manifestacija i TOP događanja koji pridonose atraktivnosti naših destinacija i privlačenju gostiju tijekom cijele godine. Od 2021. godine iz ovih fondova osigurali smo 51,6 milijuna eura za više od 2.000 projekata, čime smo dali snažan poticaj razvoju kontinentalnog turizma i turistički manje razvijenih područja. Rezultati su vidljivi i u turističkom prometu, koji je u kontinentalnim županijama u posljednjih deset godina porastao za 60 posto u dolascima i 58 posto u noćenjima, dok je prema najnovijem TOMAS istraživanju prosječna dnevna potrošnja turista u kontinentalnoj Hrvatskoj porasla za 21 posto u odnosu na 2022. godinu. To su pokazatelji sve veće važnosti kontinentalnog turizma u ukupnom razvoju hrvatskog turizma te je naš cilj nastaviti taj pozitivan trend, dodatno osnažiti turističku ponudu i omogućiti da koristi od turizma još snažnije osjete lokalne zajednice diljem Hrvatske“, izjavio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

Turističko vijeće HTZ-a je usvojilo i Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu sredstava za projekte manifestacija i TOP događanja regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2027., a sredstva su namijenjena manifestacijama i TOP događanjima od nacionalnog značaja čime se osigurava promocija i prepoznatljivost na najvišoj razini i stvara snažan motiv dolaska u destinaciju.

„Ovim pozivima želimo dodatno potaknuti razvoj kvalitetnih manifestacija i TOP događanja koja imaju potencijal postati motiv dolaska domaćih i stranih gostiju. Poseban naglasak stavljamo na turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, gdje manifestacije mogu imati iznimno važnu ulogu u stvaranju prepoznatljivosti destinacija, aktiviranju lokalnih potencijala i ravnomjernijoj raspodjeli turističkog prometa. Naš je cilj podržati događanja koja se kvalitetom, sadržajem i organizacijom mogu pozicionirati na nacionalnoj razini, koja stvaraju dodatnu vrijednost za destinaciju te potiču suradnju turističkih zajednica, lokalnih dionika i gospodarstva“, poručio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Također, usvojene su i odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu sredstava za projekte regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2027. te Javnog natječaja za dodjelu sredstava za projekte udruženih turističkih zajednica u 2027. Sredstava za javne natječaje namijenjene sustavu turističkih zajednica osigurana su iz posebnih fondova, odnosno Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice.

Održana je 9. sjednica Turističkog vijeća HTZ-a na kojoj su članovi Vijeća usvojili Odluku o raspisivanju Otvorenog poziva za iskaz interesa za provedbu suradnje s organizatorima događanja u 2027., čiji je predmet suradnja s organizatorima događanja koja se održavaju u Hrvatskoj tijekom iduće godine i koja doprinose promociji hrvatske turističke ponude. Poziv obuhvaća dvije osnovne grupe događanja, odnosno TOP događanja te ostala događanja u području eno-gastronomije, nautike, kulture, sporta, zabave te MICE i zdravstvenog turizma.

„Raspisivanjem novih natječaja za 2027. godinu kroz fondove Hrvatske turističke zajednice nastavljamo s konkretnim mjerama kojima potičemo ravnomjerniji razvoj hrvatskog turizma, dok istodobno nastavljamo suradnju s organizatorima manifestacija i TOP događanja koji pridonose atraktivnosti naših destinacija i privlačenju gostiju tijekom cijele godine. Od 2021. godine iz ovih fondova osigurali smo 51,6 milijuna eura za više od 2.000 projekata, čime smo dali snažan poticaj razvoju kontinentalnog turizma i turistički manje razvijenih područja. Rezultati su vidljivi i u turističkom prometu, koji je u kontinentalnim županijama u posljednjih deset godina porastao za 60 posto u dolascima i 58 posto u noćenjima, dok je prema najnovijem TOMAS istraživanju prosječna dnevna potrošnja turista u kontinentalnoj Hrvatskoj porasla za 21 posto u odnosu na 2022. godinu. To su pokazatelji sve veće važnosti kontinentalnog turizma u ukupnom razvoju hrvatskog turizma te je naš cilj nastaviti taj pozitivan trend, dodatno osnažiti turističku ponudu i omogućiti da koristi od turizma još snažnije osjete lokalne zajednice diljem Hrvatske“, izjavio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

Turističko vijeće HTZ-a je usvojilo i Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu sredstava za projekte manifestacija i TOP događanja regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2027., a sredstva su namijenjena manifestacijama i TOP događanjima od nacionalnog značaja čime se osigurava promocija i prepoznatljivost na najvišoj razini i stvara snažan motiv dolaska u destinaciju.

„Ovim pozivima želimo dodatno potaknuti razvoj kvalitetnih manifestacija i TOP događanja koja imaju potencijal postati motiv dolaska domaćih i stranih gostiju. Poseban naglasak stavljamo na turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, gdje manifestacije mogu imati iznimno važnu ulogu u stvaranju prepoznatljivosti destinacija, aktiviranju lokalnih potencijala i ravnomjernijoj raspodjeli turističkog prometa. Naš je cilj podržati događanja koja se kvalitetom, sadržajem i organizacijom mogu pozicionirati na nacionalnoj razini, koja stvaraju dodatnu vrijednost za destinaciju te potiču suradnju turističkih zajednica, lokalnih dionika i gospodarstva“, poručio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Također, usvojene su i odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu sredstava za projekte regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2027. te Javnog natječaja za dodjelu sredstava za projekte udruženih turističkih zajednica u 2027. Sredstava za javne natječaje namijenjene sustavu turističkih zajednica osigurana su iz posebnih fondova, odnosno Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice.