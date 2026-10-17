Obitelji s djecom sve teže pronalaze stan: Rasprava otkrila s čime se suočavaju podstanari, ali i najmodavci

Najmodavci ne žele obitelji s kućnim ljubimcima, ne žele pušače, ne žele ni parove s djecom. Kako onda naći stan, pitaju se Zagrepčani na društvenim mrežama, a na jednoj drugi posvećenoj oglasima za najam na području Zagreba povela se prava rasprava oko toga. Uključili su se i najmoprimci i najmodavci te objasnili kako situacija izgleda u praksi, piše Večernji.

– Zašto se čudite kad najmodavci ne žele obitelji s djecom? Zato što ih ne možeš samo tako izbaciti vani – raspravu je započela Zagrepčanka. Među komentarima je bilo onih koji osuđuju ljude "koji imaju djecu a da ne osiguraju krov nad glavom", no bilo je i onih koji su stali u obranu obitelji s djecom, navodeći da je danas sve teže doći do riješenog stambenog pitanja. Jedan je najmodavac opisao iskustvo svojih podstanara, kojima je odlučio pomoći.

– Trenutačno imam bračni par s troje male djece. Nažalost jedno dijete se jako razboljelo. Došli su nam reći kako bi nas htjeli ispoštovati i najavili su odlazak jer nisu sigurni hoće li im zbog privatnih dugova uopće ostati novca za najam. Supruga i ja donijeli smo odluku da im moramo pomoći. Ne plaćaju najam stana, samo režije – opisao je Zagrepčanin.

Drugi su opisali svoja pozitivna iskustva s mladim obiteljima u najmu.

– U mojoj zgradi su bar tri mlada bračna para s djetetom. Svi su super, pristojni, ugodni. Imamo i jednog Japanca, on ima malu curicu, sve neka idila, kao da nismo u Zagrebu – kazala je Zagrepčanka.

U raspravi je sudjelovala i žena koja, kaže, već dugo ne može pronaći stan samo zato što ima djecu.

– Moj muž i ja već godinu dana tražimo stan i ne mogu vam opisati koliko je frustrirajuće kada se javite na oglas, pristojno pitate prima li se obitelj s malim djetetom i nakon toga ne dobijete čak ni odgovor. Kao da smo napravili nešto pogrešno time što imamo dijete. I mi želimo svoj dom, svoj mir i svoju privatnost, živjeti kao obitelj, a ne biti prisiljeni živjeti s roditeljima jer nas nitko ne želi ni razmotriti kao najmoprimce.

Uvijek sam spremna naglasiti da sam odgovorna za svoje dijete i za eventualnu štetu koju bi napravilo u stanu. Ako nešto ošteti, naravno da ću to nadoknaditi. Ne očekujem da netko drugi snosi odgovornost za nas – objasnila je.

Bilo je i onih koji su opisali probleme koje su imali s neodgovornim podstanarima.

– Stan koji iznajmljujem je moja životna ušteđevina koja mi treba biti dodatak na mirovinu. Zato i iznajmljujem i na žalost ne mogu si priuštiti podstanare koji mi ne mogu plaćati. Nedavno sam imala obitelj s troje djece jer mi je srce stalo kada je mama obećavala da će biti sve u redu i da se ne brinem i da vode brigu oko plaćanja i održavanja stana. Naravno da je bilo u redu jedno vrijeme. Onda se pojavilo i četvrto dijete iz prvog braka partnera. Nisu plaćali stanarinu, režije sam ja plaćala. Kada sam im ipak službeno poslala otkaz stana uspjela sam da odu. Stan uništen, stvari potrgane, žohari u stanu koje sam jedva uspjela istrijebiti. Staklo na vratima lođe potrgano. Obitelj s djecom.. minus 5000 eura računajući stanarine, režije i saniranje štete... Nije sve u novcu.. da su mi došli i rekli problem mogli smo uz dogovor riješiti. Otišli su preko noći i sve tako ostavili. Odrasli su ljudi koji svjesno trebaju preuzeti svoju odgovornost. Ako ne mogu neka se vrate mami i tati, ja im to nisam – rekla je Zagrepčanka.