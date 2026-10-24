Obitelj sletjela u provaliju duboku 15 metara: Poginuo muškarac, kirurg otkrio stanje ostalih

Teška prometna nesreća dogodila se u suboru oko 9.30 sati nedaleko od Masleničkog mosta. Automobil sa šesteročlanom slovenskom obitelji sletio je u provaliju duboku 15-ak metara.

Smrtno je stradao djed obitelji, a petero ostalih članova prevezeno je u zadarsku Opću bolnicu. Na liječenju nije zadržan vozač, otac obitelji i dvoje maloljetne djece. O zdravstvenom stanju unesrećenih oglasili su se iz zadarske bolnice.

"Primili smo dvoje maloljetne djece koji su imali lakše tjelesne ozlijede i dvoje odraslih osoba. Jedna ženska osoba srednjih godina zadobila je teške tjelesne ozljede. Bit će podvrgnuta operacijskom liječenju, a onda smještena na Odjelu za ortopediju i traumatologiju. Druga ženska osoba starijih godina zbog ozljeda će biti primljena na opservaciju", kazao je Oliver Jurić, kirurg Opće bolnice Zadar, piše Net.

Neprilagođena brzina

O prometnoj nesreći su se oglasili i iz policije. Neven Paškalin, voditelj poslova Prometne policije PU zadarske kazao je da je svemu kumovala brzina.

"Najvjerojatnije je uzrok prometne nesreće neprilagođena brzina, odnosno u tom trenutku je padala kiša tako da je vozač najvjerojatnije izgubio kontrolu zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju na kolniku."