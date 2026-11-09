Obitelj preminulog sportaša posumnjala u objašnjenje bolnice: Ono što su vidjeli na njegovu tijelu dodatno ih je uznemirilo

Kristian Josip Periš preminuo je 21. listopada, a zbog sumnje u teško ubojstvo uhićena su četvorica medicinskih tehničara. Istraga je u tijeku, a novi detalji pokazuju zbog čega je obitelj od samog početka sumnjala u okolnosti njegove smrti.

Prema informacijama koje je objavio Index, obitelji je u bolnici rečeno da je 32-godišnjak preminuo zbog zatajenja srca. Takvo objašnjenje izazvalo je njihovu nevjericu jer je Periš bio sportaš koji, prema tvrdnjama članova obitelji, ranije nije imao zdravstvenih problema.

Obitelj isprva nije mogla vidjeti tijelo

Jedna od Periševih sestara policiji je ispričala da je obitelj 21. listopada pozvala hitnu medicinsku pomoć zbog pogoršanja njegova zdravstvenog stanja. Nakon toga primljen je u Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan. Iste večeri obitelj je obaviještena da je preminuo. Kada su stigli u bolnicu, prema sestrinu iskazu, osoblje im u početku nije dopuštalo da vide njegovo tijelo.

Dežurna liječnica navodno im je objasnila da je Periš primao terapiju, da se ponašao agresivno te da ga je osoblje zbog toga moralo vezati. Nakon toga, kako im je rečeno, prestao je disati. Međutim, dodatnu zabrinutost izazvalo je ono što su članovi obitelji vidjeli kada im je naposljetku omogućen pristup tijelu. Prema sestrinu iskazu, na vratu su bile vidljive modrice, odnosno plavi tragovi, a primijetila je i ozljede ispod usnice te tragove krvi. Tvrdila je da njezin brat takve ozljede ranije nije imao. Na pitanje kako su nastale, liječnica je, prema njezinu svjedočenju, odgovorila da su posljedica intubacije.

Istražitelji raspolažu i snimkama nadzornih kamera iz bolničke sobe u kojoj se nalazio Periš. Prema policijskom opisu snimki, četvorica medicinskih tehničara sudjelovala su u njegovu fizičkom sputavanju dok je ležao vezan za krevet. Istražitelji navode da su ga pojedini osumnjičenici pritiskali rukama i koljenima, da mu je na lice stavljen jastuk te da su zabilježeni i udarci u glavu, trbuh i prsni koš. Snimke prikazuju i kasniji pokušaj reanimacije.

Utvrđeni brojni prijelomi, konačan uzrok smrti još nije poznat

Preliminarnim obdukcijskim nalazom kod Periša su utvrđeni brojni krvni podljevi, oguljotine te prijelomi rebara na obje strane prsnog koša. Zabilježen je i prijelom prsne kosti, kao i edem pluća i mozga. Ipak, konačan uzrok smrti još nije službeno utvrđen. Očekuju se rezultati obdukcije i toksikološkog vještačenja, koji bi trebali pomoći u razjašnjavanju okolnosti tragedije.

Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su da su tijekom sputavanja pacijenta postupala protivno pravilima medicinske struke i dužnoj pažnji. Prema sumnjama tužiteljstva, svojim su postupcima bili svjesni mogućnosti smrtnog ishoda. Osumnjičenici se zasad brane šutnjom. Istodobno, iz bolnice se iznose objašnjenja da se jastuk koristio kako bi se spriječilo pljuvanje i ugrizi, dok se upozorava i da prijelomi rebara mogu nastati tijekom reanimacije.

Istraga bi trebala utvrditi što se točno događalo u bolničkoj sobi, kako su nastale utvrđene ozljede i postoji li kaznena odgovornost osumnjičenih. Do pravomoćne sudske odluke svi se smatraju nevinima.