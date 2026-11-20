Obitelj preminulog Kristiana Josipa Periša objavila je detalje subotnje komemoracije koja će se održati 21. studenoga u 18.30 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, kod Manduševca.

Okupljanje je organizirano u znak sjećanja na 32-godišnjaka koji je 21. listopada preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, tijekom primjene mjera fizičkog sputavanja.

Obitelj želi da komemoracija, osim oproštaja od Kristiana, bude i poziv na promjene u postupanju prema pacijentima u psihijatrijskim ustanovama.

Govorit će Kristianova sestra i Marko Kutlić

Prema objavljenom programu, komemoracija će započeti uvodnim obraćanjem, nakon čega će okupljenima govoriti Kristianova sestra Mihaela.

Predviđeno je i prikazivanje kratkog filma o važnosti disanja te videospota, kao i trenutak šutnje i molitve.

Okupljenima će se obratiti i poznati hrvatski pjevač Marko Kutlić.

Službeni dio programa trebao bi završiti oko 19.12 sati, dok je završetak okupljanja predviđen u 20 sati.

Zašto obitelj poziva građane da ponesu bijele jastuke?

Posebnu simboliku komemoracije imat će bijeli jastuci. Obitelj poziva sve koji dolaze na Trg da sa sobom ponesu jastuk kao simbol brige, nježnosti i zaštite bolesnih.

„Ne dolazimo s kamenjem. Dolazimo s jastucima”, poručuju članovi obitelji.

Naglašavaju da jastuk treba služiti kao potpora bolesniku, a ne kao sredstvo kojim mu se otežava disanje.

Okupljanje se održava pod porukom „Nećete nas ugušiti”, kojom obitelj želi upozoriti na potrebu sigurnijeg postupanja prema osobama kojima je potrebna zdravstvena pomoć.

U komemoraciji se može sudjelovati i iz Splita i drugih gradova

Obitelj je osmislila i način na koji se građani izvan Zagreba mogu pridružiti simboličnom obilježavanju.

Sve koji ne mogu doći na Trg pozivaju da na prozor, balkon ili uže za rublje objese bijelu jastučnicu, fotografiraju je i podijele na društvenim mrežama uz oznaku #necetenasugusiti.

Na taj način građani iz Splita, Dalmacije i drugih dijelova Hrvatske mogu iskazati solidarnost s obitelji i podržati njezine zahtjeve.

Obitelj traži pet konkretnih promjena

Osim komemoracije, obitelj Periš javno je predstavila pet zahtjeva kojima želi potaknuti promjene u sustavu zaštite psihijatrijskih pacijenata.

Traže izmjene propisa o fizičkom sputavanju, uključujući izričitu zabranu pokrivanja lica pacijentima i postupaka koji otežavaju disanje.

Zalažu se i za obvezno prijavljivanje svake primjene mjera prisile nadležnom državnom povjerenstvu te automatsko obavještavanje policije u slučaju smrti ili teške ozljede tijekom sputavanja.

Među zahtjevima je i obvezan videonadzor u prostorijama u kojima se primjenjuju mjere prisile, uz pravodoban pregled snimki i njihovo čuvanje najmanje šest mjeseci.

Obitelj također traži ispitivanje svih djelatnika koji su bili u kontaktu s Kristianom, provjeru bolovanja otvorenih nakon njegove smrti te preimenovanje Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Kliniku za psihijatriju Kristian Josip Periš.

„Naša tragedija nije prilika za skupljanje političkih bodova”

Obitelj je posebno naglasila da je riječ o službenoj obiteljskoj komemoraciji koja nije povezana s drugim prosvjedima ili političkim inicijativama.

Poručuju da ne žele da se Kristianova smrt koristi za političke obračune i prikupljanje bodova.

„Naša tragedija nije pozornica ni prilika za skupljanje političkih bodova”, ističu.

Geslo komemoracije bit će Kristianove riječi: „Ako možeš, moraš za one koji ne mogu.”

Kristian je bio atletičar, kineziolog te trener obaranja i paraobaranja ruke, a radio je i s djecom te osobama s invaliditetom.

Obitelj se nada da će subotnje okupljanje, osim sjećanja na njegov život, pridonijeti promjenama koje bi trebale spriječiti ponavljanje sličnih tragedija.

Sve informacije o komemoraciji, simboličnom sudjelovanju i zahtjevima obitelji dostupne su na službenoj stranici kristianjosipperis.hr.