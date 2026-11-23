Nakon što je objavljeno da Grad Zagreb planira klubovima zastupnika dati na razmatranje zahtjev da se Klinika "Sveti Ivan" preimenuje i dobije ime Kristiana Josipa Periša, njegova obitelj javila se Jutarnjem listu.
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- Navedeni zahtjev je s razlogom naveden kao posljednji, odnosno peti zahtjev. Prije tog zahtjeva su svi drugi konkretni zahtjevi koji su se trebali početi prvi rješavati, pogotovo u smislu drugih odgovornih osoba. Međutim, obitelj smatra da je ovo puko politiziranje zato što tamo još uvijek rade osobe koje su nama lagale u vezi Kristianove smrti i u tim okolnostima je samo preimenovanje licemjerno. Uostalom, sama ideja za taj zahtjev je došla od zaručnice pokojnog Kristiana što je obitelj prihvatila zato što je ona ipak bila u bolnici kad je Kristian hospitaliziran, ali su joj rekli da ide kući - poručila je obitelj za Jutarnji list.
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Obitelj odustaje od zahtjeva za preimenovanje
- Dakle, s obzirom na sve navedeno obitelj odustaje od tog zahtjeva zato što ne želi nikakvo preimenovanje, a pogotovo zato što u toj ustanovi i dalje rade osobe koje su prikrivale kazneno djelo i govorile nam neistine. Nama je do toga da odgovaraju svi oni koji su odgovorni i za zataškavanje. Ovo odustajanje od preimenovanja je zato što nije slučajno da se navodno pokazala volja za rješavanjem zahtjeva koji je s razlogom zadnji u nizu. Kako to da Grad nije poduzeo radnje da Klinika pokrene postupak radi kontrole bolovanja i slično - pita se na kraju svog obraćanja obitelj Kristiana Josipa Periša.
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