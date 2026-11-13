Obitelj Kristiana Josipa Periša poziva na veliko okupljanje u Zagrebu: "Ponesite bijele jastuke, nećete nas ugušiti"

Obitelj Kristiana Josipa Periša, 32-godišnjaka koji je 21. listopada preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu, organizira javnu komemoraciju u njegovu čast. Okupljanje će se održati u subotu, 21. studenoga, u 18.30 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, kod Manduševca.

Građani su pozvani da sa sobom ponesu bijele jastuke, koji će biti simbol okupljanja i upozorenje na okolnosti Kristianove smrti. Obitelj je uz najavu komemoracije predstavila i pet zahtjeva usmjerenih na promjene u postupanju prema pacijentima psihijatrijskih ustanova.

Pet zahtjeva obitelji

Na službenoj stranici kristianjosipperis.hr obitelj traži izmjene propisa o primjeni mjera prisile, uključujući izričitu zabranu pokrivanja lica pacijenata i postupaka koji otežavaju disanje. Među zahtjevima su i obvezan videonadzor tijekom sputavanja, ispitivanje svih zdravstvenih djelatnika koji su sudjelovali u postupanju prema Perišu te provjera bolovanja zaposlenika klinike nakon njegove smrti.

Obitelj također predlaže da Klinika za psihijatriju Sveti Ivan ubuduće nosi ime Kristiana Josipa Periša.

Bijele jastučnice kao znak solidarnosti

Građani koji ne mogu sudjelovati na komemoraciji u Zagrebu pozvani su da na prozore ili balkone objese bijele jastučnice te fotografije podijele na društvenim mrežama uz oznaku #necetenasugusiti. Obitelj posebno naglašava da okupljanje nema političku pozadinu te da nije povezano s drugim prosvjedima ili događajima.

Podsjetimo, Kristian Josip Periš bio je kineziolog, atletičar i trener obaranja i paraobaranja ruke, a radio je i s djecom te osobama s invaliditetom. Preminuo je 21. listopada u zagrebačkoj psihijatrijskoj klinici. Prema nalazu zdravstvene inspekcije, postupak njegova sputavanja nije proveden u skladu s propisanim protokolom. Zbog sumnje na teško ubojstvo četvorica medicinskih tehničara završila su u istražnom zatvoru, a ravnateljica klinike podnijela je ostavku. Istraga je i dalje u tijeku. Obitelj poručuje da komemoracijom želi sačuvati uspomenu na Kristiana, ali i potaknuti promjene koje bi trebale spriječiti ponavljanje sličnih tragedija.