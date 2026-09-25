Obitelj joj je u ratu ostala bez svega, danas obrađuje 86 hektara: Neda godišnje kod Drniša proizvede 40 tisuća litara mlijeka

Nakon priče o Sinjanki Nataliji Poljak, koja će na ovogodišnjem Izboru za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu predstavljati Splitsko-dalmatinsku županiju, još jedna žena dalmatinskih korijena u Ilok dolazi s impresivnom životnom pričom.

Neda Popović rođena je Sinjanka, no danas živi u Kadinoj Glavici kod Drniša, gdje s obitelji vodi veliko poljoprivredno gospodarstvo. Upravo će ona na 26. Izboru za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu predstavljati Šibensko-kninsku županiju. Izbor se održava 3. listopada u Iloku, a sudjeluje 21 kandidatkinja iz različitih dijelova Hrvatske.

Od prve krave kupljene posuđenim novcem do 86 hektara

Obiteljsko gospodarstvo Popović djeluje od 1999. godine, a danas obrađuju čak 86 hektara zemlje.

Bave se uzgojem goveda te preradom mesa i mlijeka, a hranu potrebnu za stoku proizvode sami. Neda je nositeljica gospodarstva, dok se iza cijelog posla nalazi obitelj koja je desetljećima vezana uz poljoprivredu.

Posebno je zanimljivo odakle su krenuli. Za svoju su prvu kravu novac morali posuditi, a gospodarstvo je s godinama izraslo u ozbiljnu proizvodnju. Danas su poznati i po kvalitetnim grlima smeđe pasmine goveda, za koja su tijekom godina dobivali priznanja i nagrade.

Godišnje oko 40 tisuća litara mlijeka

Brojke najbolje pokazuju koliko je gospodarstvo naraslo – obitelj godišnje proizvede oko 40 tisuća litara mlijeka.

Posljednjih godina dodatno su proširili proizvodnju. Tijekom 2025. registrirali su proizvodnju svježeg kravljeg sira, a danas rade i tradicionalni sir iz mišine, sireve za pite i kolače, jogurte te sireve u ulju. Prema podacima predstavljenima uz njezinu kandidaturu, potražnja za njihovim proizvodima raste.

Sve što pojedu njihove životinje nastoje proizvesti na vlastitoj zemlji, čime zatvaraju velik dio proizvodnog kruga na samom gospodarstvu.

Majka šestero djece

No brojke o hektarima, mlijeku i proizvodnji samo su jedan dio Nedine priče.

Majka je šestero djece, a upravo obitelj ističe kao najvažniji dio svog života. Djeca su danas odrasla i obrazovana, a obiteljska povezanost bila je posebno važna tijekom najtežih razdoblja kroz koja su prolazili.

Jedno od njih stiglo je tijekom Domovinskog rata.

Nakon rata morali su krenuti od početka

Nedina obitelj tijekom Domovinskog rata ostala je bez svega. Nakon završetka rata vratili su se na svoje ognjište i praktički krenuli iznova.

Kuću, život i poljoprivrednu proizvodnju ponovno su gradili korak po korak. Gospodarstvo koje danas obrađuje desetke hektara tako nije nastalo preko noći, nego nakon godina rada i odricanja.

Upravo taj dio njezine biografije daje sasvim drukčiju perspektivu podatku da danas proizvode desetke tisuća litara mlijeka godišnje.

Dio proizvoda odlazi i onima kojima je najpotrebnije

Neda i njezina obitelj dio onoga što proizvedu ne prodaju.

S gospodarstva, prema informacijama objavljenima uz predstavljanje njezine kandidature, doniraju hranu i suhomesnate proizvode pučkim kuhinjama i ljudima slabijeg imovinskog stanja.

Poljoprivreda za Nedu pritom nije posao od kojeg razmišlja odustati. U predstavljanju svoje kandidature istaknuto je kako život bez poljoprivrede i krava gotovo ne može zamisliti te želi ostati aktivna dok god bude mogla.

U Iloku 21 kandidatkinja

Neda će tako 3. listopada u Iloku predstavljati Šibensko-kninsku županiju na 26. izdanju Izbora za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu.

Manifestacija želi skrenuti pozornost na doprinos žena ruralnim sredinama, poljoprivredi, očuvanju obitelji i tradicije te lokalnim zajednicama. Među uvjetima za kandidatkinje su život na selu, aktivno gospodarstvo ili proizvodnja te angažman u društvenom, kulturnom i gospodarskom životu zajednice.

Ove godine uz odluku stručnog žirija prvi put se bira i pobjednica publike, a glasanje traje do 1. listopada.

O pobjednici prvi put odlučuje i publika Izbor za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu posvećen je ženama koje svojim radom nose obitelj, gospodarstvo i čuvaju tradiciju hrvatskog sela. Ove godine uvedena je i novost – uz odluku stručnog žirija, prvi put svoju pobjednicu bira i publika. Čitatelji mogu glasati za svoju favoritkinju putem posebne platforme 24sata. Izbor organizira Udruga Uzorne hrvatske seoske žene, uz potporu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te niza hrvatskih županija i partnera projekta. Među partnerima su i Splitsko-dalmatinska te Šibensko-kninska županija, Hrvatska turistička zajednica i hotel Zlatni Lug, dok je pokrovitelj nagrade EMSO e-mobility solutions. Medijski partner projekta su 24sata.