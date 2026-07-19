Obišla je cijelu Europu pa poručila: 'Ovaj hrvatski grad bolji je od Splita i Dubrovnika'

Bježeći od australske zime, Ruben je isplanirala petotjednu europsku ljetnu turneju, a na popisu su joj se našle poznate lokacije poput rimskog Koloseja i švicarskih Alpi. Ipak, ni Pariz ni Rim nisu na nju ostavili takav dojam kao dalmatinska obala.

'Nijedno mjesto nije me iznenadilo više od Zadra', istaknula je u svojoj reportaži, pojasnivši kako joj je upravo taj grad ponudio prijeko potrebno opuštanje: 'Na kraju sam poželjela da sam ondje provela puno više vremena.'

Ono što ju je prvo osvojilo bio je pristup lokalnog stanovništva. Za razliku od drugih gradova u kojima turisti izbjegavaju tražiti pomoć kako ne bi privlačili pažnju, Zadrani su ju ugodno iznenadili proaktivnošću.

'Tijekom šetnje uz more pokušavali smo snimiti selfie, a prolaznik nam je sam prišao, ponudio pomoć i još nam pokazao iz kojeg kuta je najbolje okinuti fotografiju', prepričala je novinarka.

Dodala je i kako su im organizatori izleta sami nudili preporuke za najbolje lokalne restorane koje i oni sami posjećuju. 'To su možda sitnice, ali kad ste daleko od kuće, takvi trenuci daju malo topline vašem putovanju', zaključila je, prenosi tportal.

Savršen bijeg bez stresa i žurbe

Dok je u Londonu, Rimu, pa i Dubrovniku osjećala konstantan pritisak da unaprijed mora rezervirati svaku aktivnost, Zadar joj je pružio potpuno drugačije iskustvo. 'Ovo je prvi europski grad u kojem sam osjetila da mogu usporiti. U Zadru sam se mogla probuditi bez ikakvog plana za taj dan. Doručkovala bih, a zatim jednostavno prošetala starom gradskom jezgrom. To je bilo nevjerojatno osvježavajuće', priznala je Ruben.

Njezin idealan dan uključivao je slušanje Morskih orgulja i opuštanje na plaži Kolovare do koje joj je iz centra trebalo 15 minuta hoda. Uz to, istaknula je i izlet brodom do mjesta Kali na Ugljanu, gdje je uživala u svježoj ribi. Svoju reportažu zaključila je jasnom preporukom: 'Većina bi radije krenula u poznatije gradove poput Dubrovnika ili Splita, ali nakon istraživanja Zadra, svima bih preporučila da ga dodaju u svoj plan putovanja.'