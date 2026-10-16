Obilježena 35. obljetnica pomorskih diverzanata HRM-a: „Izuzetno sam ponosan što smo se okupili u ovako velikom broju“

U vojarni admirala Svete Letice-Barbe jutros je održana svečanost obilježavanja Dana postrojbe Diviziona. Počelo se sredinom studenog 1991., nakon zapovijedi zapovjednika HRM-a, admirala Svete Letice-Barbe, s ciljem formiranja diverzantskih grupa za djelovanje u operativno-taktičkoj dubini neprijatelja na obali i otocima. Ustrojavanje je bilo profesionalno, a već krajem prosinca 1991. godine Ministarstvo obrane odobrilo službenu formaciju BR. 300.020 „A“, Diviziona pomorskih i kopnenih diverzanata „A“ HRM-a, ranga samostalna bojna – pukovnija, pod zapovijedanjem prvog zapovjednika kapetana fregate Slobodana Preradovića. Tijekom godina, postrojba je mijenjala nazive i ustroj, od 352. bojne diverzantsko roniteljske do 352. satnije pomorskih diverzanata. Tijekom tih promjena mijenjaju se zapovjednici (poručnik bojnog broda Petar Mihovilović, kapetan korvete Miljenko Rilje i kapetan fregate Ivica Baturina) i rangovi ustrojbenih cjelina. Preustrojem HRM-a i HV-a 31. 12. 2007. godine postrojba se integrira-gasi. Dio njenih pripadnika ulazi u sastav bojne za specijalna djelovanja HV-a (12 pripadnika odlazi u Delnice), dio u sastav Središta za obuku HRM-a, a dio djelatnika odlazi u druge ustrojstvene cjeline HRM-a.

Tijekom Domovinskog rata, postrojba je imala ulogu u pripremi i izvršenju diverzantskih, izviđačkih i zaštitnih zadataka na otocima Visu, Lastovu, Mljetu i dalmatinskom zaleđu. Osim toga, sudjelovala je u prebacivanju osobnog naoružanja na o. Vis, u akciji u luci Slano je poginuo jedan pripadnik postrojbe, te u osiguranju brodogradilišta „Kraljevica“ i broda „Kralj Petar Krešimir IV.“ s mora. Sudjeluje u operacijama „Tigar“, „Maslenica“, „Bljesak“ i „Oluja“, sudjelovala je u osiguranju luka, desantima, izviđanjima i zaštiti strateških objekata, sudjelovanje u izgradnji pontonskog mosta i osiguranju istoga do kraja VRO Oluja).

U ratnim djelovanjima poginulo je 7, a ranjena su 2 pripadnika postrojbe. Nakon rata do danas je umrlo 12 pripadnika postrojbe.

Na današnjoj svečanosti razgovarali smo s prvim kapetanom fregate Slobodanom Preradovićem koji je danas u mirovini.

''Danas slavimo 35 godina postojanja i djelovanja naše postrojbe. Izuzetno sam ponosan što smo se danas okupili u ovako velikom broju, što znači da se naši bivši pripadnici rado okupljaju i prisjećaju naših prvih dana i početka rada postrojbe. Na samim početcima dobio sam zapovijed da oformim postrojbu jer sam u bivšoj vojsci bio diverzant. Put do stvaranja postrojbe je bio izuzetno težak jer govorimo o ratnim godina, godinama Domovinskog rata. Postrojba je zahtijevala dobro obučene mlade ljude, a u to vrijeme je jako bilo teško izabrati takve momke jer su kriteriji bili jako visoki'', pojasnio je Preradović.

Tijekom godina, postrojba je nagrađena odlikovanjem Red Nikole Šubića Zrinskog, dobila Veliku plaketu HRM-a, Znakovlje Vojne policije OS RH 1991. – 1994., Zahvalnicu Uprave Vojne policije OS RH, pohvaljena je od Predsjednika RH i Vrhovnog zapovjednika OS 2006. godine i dodijeljena joj je Braniteljsku zahvalnicu od Ministarstva hrvatskih branitelja povodom 32. godišnjice VRO „Maslenica“ (2025. god.).

Ratna zastava postrojbe nalazi se u fundusu ratnih zastava postrojbi iz Domovinskog rata i Spomen sobi Zapovjedništva specijalnih snaga HV u Delnicama. Sjećanje na Domovinski rat njeguje se putem sudjelovanja u izgradnji spomenika, obilježavanja godišnjica pogibije 7 pripadnika postrojbe i okupljanja povodom dana postrojbe.

O diverzantskom pozivu snimljen je dokumentarni film „MURINE“ i objavljivani članci, a postrojba je poznata po značajnom doprinosu u stvaranju hrvatske vojske, razvoju specijalnih snaga te međunarodnoj vojnoj suradnji. Sve ove aktivnosti potvrđuju važnost i doprinos Diviziona pomorskih i kopnenih diverzanata “A” HRM u hrvatskoj obrani i sigurnosti.

''Danas dvije vrlo važne postrojbe iz Domovinskog rata obilježavaju svoje obljetnica. Diverzanti 35 godina postojanja, a druga postrojba je tu u blizini našeg škvera, Prvi škverski bataljun. Znamo da je od te bojne kasnije nastala 158. brigada i 6. Domobranska pukovnija. Danas obilježavamo te obljetnice prisjećamo se naših poginulih boraca'', kazao je umirovljeni general-bojnik Damir Krstičević.