Obilježena 35. obljetnica pogibije hrvatskog redarstvenika Ivice Jurice

Povodom 35. obljetnice pogibije, u Policijskoj upravi zadarskoj su odali počast poginulom kolegi te položili cvijeće i zapalili svijeće u rodnom mjestu poginulog hrvatskog redarstvenika Ivice Jurice, koji je poginuo prilikom oružanog napada na policijsku patrolu na dionici ceste Posedarje- Poličnik.

Ivica Jurica ( r. 1968.) bio je policijski službenik u Postaji prometne policije Policijske uprave zadarske od 10.prosinca 1990.godine. Obavljao je redovne policijske zadaće te od početka aktivno sudjelovao u obrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske, a dana 10. srpnja 1991.godine smrtno je stradao prilikom oružanog napada na policijsku patrolu kod Zelenog hrasta, koja je bila u ophodnji na dionici ceste Posedarje - Poličnik.

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U spomen na njegovu hrabru žrtvu, policijski službenici Policijske uprave zadarske su postrojem ispred spomen obilježja Jedinice specijalne policije - Poskoci odali počast poginulom kolegi, a potom je poslijepodne u rodnim mu Suhovarama položeno cvijeće i zapaljene svijeće na grobu poginulog hrvatskog redarstvenika te je služena misa zadušnica.

Cvijeće su uz članove obitelji položili izaslanstvo Policijske uprave zadarske, izaslanstva udruga proizišlih iz Domovinskog rata kao i mnogobrojni kolege i suborci.

S posebnim pijetetom je svemu prethodio zajednički obilazak spomen obilježja kod mjesta pogibije, gdje je paljenjem svijeća očuvan plamen sjećanja na poginulog hrvatskog redarstvenika.