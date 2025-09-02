Obilježena 16. godišnjica smrti Zvonimira Puljića, nekadašnjeg splitskog gradonačelnika

Danas obilježavamo 16 godina od kada je preminuo Zvonimir Puljić, dugogodišnji predsjednik HDZ-a Split, ratni predsjednik Izvršnog vijeća i Kriznog štaba, uspješan splitski gradonačelnik, prije svega istinski domoljub i neumorni branitelj hrvatske samosvojnosti, kulture i nacionalnog identiteta.

Njegova nepokolebljiva odanost Hrvatskoj bila je uzor mnogima od nas. U doba u kojem se istinsko domoljublje ponekad čini kao svjetlo koje blijedi, predanost Zvonimira Puljića Hrvatskoj bila je dokaz postojane ljubavi i časti. Njegove vrijednosti nisu bile samo riječi; bili su to postupci koji su inspirirali one koji su ga poznavali, pa čak i one koji su samo čuli za njega. Dok danas stojimo ovdje, mislimo na vlastitu obvezu da naše mlađe generacije nikada ne zaborave vrijednosti za koje se zalagao Zvonimir Puljić. Njegov duh, njegova predanost i njegova načela moraju se prenositi, ne samo kao priče, već kao vrijednosti koje živimo. Neka sjećanje na Zvonimira Puljića bude stalna inspiracija, podsjećajući nas da je pravo domoljublje bezvremeno i da odanost vlastitoj zemlji može oblikovati tijek povijesti. Hvala mu na tome.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Obilježavanju su nazočili predsjednik GO HDZ-a i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, tajnik GO HDZ-a Split i potpredsjednik Gradskog vijeća Splita Marijan Čelan, predsjednik Mladeži HDZ-a Split i gradski vijećnik Bruno Stričević, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, predsjednici Temeljnih ogranaka HDZ-a i mnogi drugi.