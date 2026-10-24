Obilježen Svjetski dan kravate u ZTK Grada Splita

Danas, 24. listopada, u sklopu cjelogodišnjih radionica tehničkih aktivnosti u Zajednici tehničke kulture grada Splita, u kreativnom ozračju obilježen je Svjetski dan kravate, koji se slavi 18. listopada.

Posebno veselo i kreativno bilo je na radionici 3D olovaka, gdje su polaznici dali mašti na volju te izrađivali vlastite kravate. Kroz spajanje tehnologije i umjetnosti nastali su raznoliki i maštoviti radovi – kravate najrazličitijih oblika, živopisnih boja i jedinstvenih uzoraka, pri čemu je svaka nosila osobni pečat svog malog autora.

Jednako radno i dinamično bilo je i na ostalim radionicama. Na radionici modelarstva polaznici su nastavili sa samostalnim radom na svojim projektima, pritom usvajajući nova praktična znanja te razvijajući vještine pravilnog i sigurnog rukovanja alatima i materijalima. S druge strane, na radionicama robotike učenici su imali nove izazove – slagati i programirati robote i uspješno rješavati kompleksne zadatke.

Cjelogodišnje radionice u ZTK Grada Splita nastavljaju se i sljedeće subote, kada polaznike očekuju novi zanimljivi projekti, izazovi i prilike za stjecanje novih tehničkih vještina!