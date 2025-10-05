Obilježen Dan Bošnjaka u Splitu, Šuta došao kao predstavnik Plenkovića i Jandrokovića

Svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske "Ivo Jelić" u Lori sinoć je obilježen Dan Bošnjaka u Splitu. Događaju je nazočio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je tom prigodom govorio i u ime predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića te predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića, čiji je izaslanik bio.

Gradonačelnik je istaknuo važnost poštivanja i uvažavanja nacionalnih manjina kao temelja slobode, kulture i dijaloga, naglasivši da su manjine sastavni dio razvoja svakog društva. Podsjetio je i na dobru suradnju Grada Splita s nacionalnim manjinama, među kojima i s bošnjačkom zajednicom, te izrazio spremnost za nastavak zajedničkih projekata i dijaloga.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U govoru je zahvalio Bošnjacima na doprinosu u stvaranju i obrani Republike Hrvatske, čestitavši im Dan Bošnjaka uz želju da se i ubuduće svake godine okupljaju u zajedništvu i suradnji.