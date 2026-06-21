Obilježavanje Hrvatskog dana moždanog udara: Prevencijom do zdravijeg društva

Povodom Hrvatskog dana moždanog udara, koji se u Hrvatskoj obilježava 21. lipnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i pravovremenog prepoznavanja simptoma moždanog udara, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije organizirao je 18. lipnja 2026 javnozdravstvenu akciju u svom dvorištu u Splitu. (NZJZ SDŽ)

Akcija je okupila građane kojima su se mjerili krvni tlak i razina glukoze u krvi te određivao indeks tjelesne mase, uz edukaciju o čimbenicima rizika i važnosti zdravih životnih navika u prevenciji cerebrovaskularnih bolesti.

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U provedbi akcije sudjelovali su studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu okupljeni kroz projekt Probudi Heroja, studentsku sekciju PrevMed i udrugu CroMSIC Split, koji su zajedno s djelatnicima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ doprinijeli edukaciji građana i promociji zdravlja u zajednici.

Moždani udar jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema te među najčešćim uzrocima smrtnosti i invaliditeta, zbog čega su prevencija, rano prepoznavanje simptoma i kontrola rizičnih čimbenika od iznimne važnosti. Upravo su ovakve aktivnosti prilika da se građanima približi važnost redovitih kontrola i usvajanja zdravijih životnih navika.

Suradnja zdravstvenih ustanova i studenata medicine još je jednom pokazala kako zajedničkim djelovanjem možemo pridonijeti očuvanju zdravlja i stvaranju društva koje prepoznaje važnost prevencije i pravodobne reakcije na simptome moždanog udara.