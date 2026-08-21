Obećao joj paket vrijedan tisuće eura, a onda je ostala bez gotovo 28.000 eura

Policijska postaja Šibenik zaprimila je kaznenu prijavu 71-godišnjakinje koja je postala žrtva prijevare putem društvene mreže. Žena je u svega nekoliko tjedana nepoznatoj osobi uplatila čak 27.910 eura, nakon čega je shvatila da je prevarena.

U više navrata uplaćivala novac

Prema informacijama Policijske uprave šibensko-kninske, 71-godišnjakinja je preko društvene mreže stupila u kontakt s osobom koju ranije nije poznavala. Nepoznata osoba od nje je zatražila uplatu novca u zamjenu za paket koji je navodno vrijedio više tisuća eura. Žena je od 7. do 24. srpnja 2026. godine u više navrata izvršila uplate te je ukupan iznos dosegnuo 27.910 eura. Međutim, dogovoreni paket nikada nije stigao. Nakon što je shvatila da je prevarena, slučaj je 19. kolovoza prijavila policiji.

Policija traga za počiniteljem

Protiv zasad nepoznatog počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok policijski službenici nastavljaju s izvidima kako bi utvrdili njegov identitet. Iz policije ponovno upozoravaju građane da ne uplaćuju novac osobama koje upoznaju isključivo putem interneta, osobito kada se predstavljaju lažnim identitetima i nude naizgled vrlo povoljne ponude ili ulaganja.

Naglašavaju kako je upravo prepoznavanje metoda kojima se prevaranti koriste jedna od najučinkovitijih zaštita od internetskih prijevara.