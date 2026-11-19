Policijski službenici Policijske postaje Vodice zaprimili su prijavu o počinjenju kaznenog djela prijevare kojom je oštećen 74-godišnji hrvatski državljanin.

Naime, oštećenog 74-godišnjaka je početkom studenoga 2026. godine kontaktirao navodni broker burzovne kuće te ga naveo da na temelju navodnog ulaganja na burzi uplati novčani iznos od 25.000 eura kako bi ostvario dobit od 50.000 eura. Nakon što je u tri navrata uplatio navedeni iznos, na račun mu nije uplaćena dogovorena dobit od ulaganja te je shvatio da je prevaren i slučaj prijavio policiji.

"Građane savjetujemo da budu posebno oprezni kada ih nepoznate osobe putem telefona, društvenih mreža, internetskih oglasa ili drugih komunikacijskih kanala kontaktiraju s ponudama za brzu i sigurnu zaradu ulaganjem.

Ne vjerujte obećanjima o velikoj zaradi bez rizika, ne uplaćujte novac na račune nepoznatih osoba i ne omogućavajte nepoznatim osobama udaljeni pristup svom računalu ili mobilnom uređaju.

Prije bilo kakvog ulaganja potrebno je provjeriti kome povjeravate svoj novac i je li društvo ili platforma ovlaštena za pružanje investicijskih usluga. Ako posumnjate da ste žrtva prijevare, odmah obavijestite policiju i svoju banku", poručuju iz policije.

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